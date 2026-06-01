El XII Curt Creixent abre inscripciones el 15 de junio, con el Festival de Cine de Gijón como invitado

Cultura.- El IVC abre la convocatoria para participar en las sesiones de 'pitch' de 'Curt Creixent' - GVA

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La duodécima edición de Curt Creixent, encuentros del cortometraje, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en el marco del festival Cinema Jove, abrirá el próximo 15 de junio las inscripciones gratuitas para participar en las actividades de este año, que cuenta como certamen invitado con el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Curt Creixent es un espacio de encuentro que promueve el potencial creativo, industrial, social y cultural del cortometraje. "Reúne y relaciona a profesionales y estudiantes del audiovisual, la cultura y la educación, con sesiones de debate, charlas, proyecciones y presentaciones de proyectos", explica el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez.

En esta edición, Curt Creixent ha organizado sesiones de debate y encuentros 'one-to-one' con profesionales tanto de la programación de festivales internacionales de cine como de productoras que ofrecerán asesoramiento y darán a conocer sus experiencias.

También están previstas dos sesiones de 'pitch': una dedicada a proyectos en fase de guion y otra a cortometrajes ya en fase de postproducción. Los proyectos y cortometrajes para estas dos sesiones están en fase de selección. Además, se ha organizado una sesión sobre producción de obras audiovisuales que desgranará cómo financiar un cortometraje desde incentivos fiscales.

El 22 de junio, en la sala 7 del edificio Rialto a las 11 horas, se celebrará una sesión de 'pitching' con cuatro proyectos de cortometrajes, que serán presentados por sus autores, asesorados por un jurado de especialistas conformado Paula Sanjulián, de Semilleru Lab Desarrollo, la productora Mila Luengo y el director y guionista Adán Aliaga. A las 13 horas tendrán lugar los encuentros 'one-to-one' entre directores y productores.

En la sesión de tarde, a las 16 horas, se celebrará la segunda sesión de 'pitching'. En este caso, con cuatro cortometrajes en proceso de postproducción, que serán presentados por sus autores, asesorados por un jurado de especialistas conformado por la guionista y directora Elena Escura, Yeniffer Fasciani de la agencia de ventas Feelsales y Pablo Menéndez de la distribuidora Marvin Wayne.

Los dos jurados, además de dar asesoramiento profesional sobre su realización, trayectoria y recorrido por festivales y distribución, seleccionarán un proyecto finalista para cada una de las categorías.

PROYECCIÓN DE CORTOS

La jornada concluirá, a las 19.30 horas, con la proyección en la Filmoteca Valenciana de un programa de cortos seleccionados por el FICX Festival Internacional de Cine de Gijón. Los cortos son 'Contracampos' (2022), de Ramón Lluís Bande; 'Vas a ser mi memoria siempre' (2022), de Marina Munárriz; 'Campolivar' (2024), de Alicia Moncholí; 'Soledá' (2024), de Howi Álvarez; 'Ojitos mentirosos' (2023), de Elena Duque; 'All fires the fire' (2025), de Diego Flórez, y 'La diva, mi abuela y yo' (2025) de Inés G. Aparicio.

En la primera sesión de día 23, la miembro del comité de selección del festival gijonés y responsable de FICXPro, Paula Sanjulián, dará a conocer las actividades del festival y su historia, acompañada por la directora de Cinema Jove, María Albiñana.

A continuación, Paula Sanjulián; el presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Nacho Ros; la coordinadora de la sección oficial de cortometrajes del Festival de Cine de Madrid PNR, Cecilia Montagut, y el director del Maniàtic Festival Internacional de Cine Fantástico de València, Víctor Palacios, debatirán sobre la situación de la distribución de cortometrajes en festivales internacionales, en un coloquio moderado por la directora de la Mostra de València, Sara Mansanet.

La jornada matinal se cerrará con los encuentros 'one-to-one' entre los responsables de festivales y los representantes de los cortos. Por la tarde, a las 16 horas, se celebrará una clase magistral sobre los incentivos fiscales en la financiación de un cortometraje a cargo de Mar Aguado e Ignacio Segarra, de la plataforma de financiación Yunit.

Como en anteriores ediciones, se presentará en sesión privada para los equipos de los cortometrajes el catálogo 'Curts 2026 Volumen.2', una selección de cortometrajes valencianos promovidos por el IVC en festivales. La proyección se celebrará en el Teatro Rialto a las 20 horas y se podrá acceder con invitación.