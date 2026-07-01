Los XII Gay Games celebran sus primeras ceremonias de entregas de premios con medallas "falleras" y música tradicional valenciana - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los XII Gay Games València 2026, que se celebran en la ciudad de València, viven ya las primeras ceremonias de entrega de premios para los deportistas ganadores en las 37 disciplinas involucradas, que están recibiendo medallas de inspiración fallera.

Uno de los elementos "más destacados" de estos eventos es el diseño de las medallas, con el que se realiza un "homenaje a la cultura valenciana". Realizado por 1700 Indumentaria Valenciana, las cintas de las medallas representan dibujos tejidos en un telar de Jacquard, originario del siglo XIX. Los tres diseños que se entregan en el pódium tienen doce colores de trama, con el oro como color de fondo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En los tres casos se trata de diseños "exclusivos" inspirados en espolines originales del siglo XVIII y XIX. Además, se ha sumado la participación de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera en las ceremonias de entrega de premios, con la interpretación de piezas tradicionales, intérpretes valencianos compartirán el patrimonio y la cultura musical con todas las personas participantes.

Asimismo, han participado representantes de grupos de folklore y danza valenciana en la entrada de las delegaciones internacionales. La dolçaina fue el "elemento central" del minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela o la actuación del Grup de Danses de Guadassuar con Choriza May.

La Pirotecnia Vulcano, que coronó la ceremonia de inauguración de los juegos, pondrá el broche de oro a la clausura de los XII Gay Games el próximo 4 de julio en La Fonteta, con un espectáculo de fuegos artificiales desde la Plaza de la Afición del València Basket.

AGENDA DEPORTIVA

Desde primera hora, la competición se despliega por diversos escenarios en una treintena de disciplinas deportivas. La natación se celebra en el Parc de l'Oest, el cross training en Vara de Quart, el hockey en La Carrasca y Tarongers y el voleibol en los polideportivos de El Cabanyal, La Malva-rosa, Nou Moles y Benicalap.

La jornada incluye también waterpolo, squash, pádel, bolos, baloncesto en la Universitat Politècnica de València, sófbol en el Jardín del Túria, vóley playa en La Malva-rosa, esgrima en Benimaclet, ajedrez, artes marciales, tenis de mesa, bádminton y vela y dragon boat en La Marina de València.

Además del tenis, que se reparte en varias sedes dentro y fuera de la ciudad, entre las novedades del día destacan las competiciones de cheerleading en la Alquería del Basket y de baile deportivo en el Polideportivo de la Font de Sant Lluís.

AGENDA CULTURAL

En el plano cultural, la jornada arranca con los Pop-up Concerts de coros en el entorno del Mercat Central y la plaza de la Mare de Déu. El Meeting Point del Tramo III de los Jardines del Túria acoge la sesión 'Rethinking Accessibility in Sport' dentro del ciclo Charlas Orgullosas, mientras el Centro Cultural Nave 3 Ribes mantiene la programación del festival de cine Pride in Motion.

Además, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) acogerá por la tarde el evento 'The Memorial Moment', un acto de recuerdo y homenaje a las personas del colectivo LGTBIQ+ que "ya no están", dentro del Queer Film Festival.