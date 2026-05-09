Ximo Puig dice que la Comunitat "necesita ya" a una mujer presidenta de la Generalitat: "Tenemos un Gobierno de mínimos"

Imagen del 'expresident' de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig. - JORGE GIL

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha asegurado que la Comunitat Valenciana "necesita ya" a una mujer presidenta de la Generalitat, en alusión a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, porque, a juicio de Puig, en la actualidad gobierna un Consell "de mínimos".

Así lo ha manifestado Ximo Puig, quien ha intervenido este sábado en el Comité Nacional del PSPV-PSOE, en el que se ha ratificado el nombramiento de Ciprià Ciscar como presidente del partido. La secretaria general le ha agradecido que ponga su experiencia de gestión de y partido al servicio del progresismo valenciano "de manera incansable".

En el Comité Nacional también han intervenido la secretaria del Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y el secretario de Movilidad de la Comisión Ejecutiva Federal socialista y ministro de Hacienda, Arcadi España.

También, Morant ha agradecido la presencia en el Comité Nacional de "los arquitectos de las mejores cosas que nos han pasado a los valencianos, entre los que ha destacado a Ximo Puig. "Ximo, gracias por toda la dignidad, la dedicación y la empatía en los peores momentos", le ha dicho.

Puig, por su parte, ha puesto en valor el proyecto de apertura a la sociedad presentado por Diana Morant y ha señalado que en el proceso de escucha que ahora se abre hay que "recoger propuestas e ideas" y también "hay que alertar de esos populismos de extrema derecha que presentan soluciones fáciles a problemas complejos".

Durante su intervención, Puig ha hecho hincapié en que "se necesita más política que nunca en estos momentos, y se necesita luchar firmemente contra los populismos y todo lo que representan".

"Hablan de la prioridad nacional. Y nosotros tenemos que hablar de la prioridad social, de la prioridad de la integración, de la prioridad de la gente", ha espetado en alusión al principio de 'prioridad nacional' que exige Vox en la Comunitat Valenciana y que ha acordado con el PP en otras comunidades como Extremadura, que supone anteponer a los españoles en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

Para Puig, "la prioridad nunca puede ser contra los demás". "Tú no puedes priorizar la vida contra los demás. Tienes que priorizarla por una sociedad inclusiva", ha puntualizado.

EUROPA

El también embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha celebrado que Europa ha sido "una historia de éxito" en materia de la defensa del estado de bienestar, pero ha lamentado que, "en estos momentos, Europa también está amenazada".

En este punto, ha afeado que la Generalitat está presidida por "un Gobierno de mínimos cuando necesitamos un Gobierno de máximos". "Antes teníamos un Gobierno de irresponsabilidad; ahora tenemos un Gobierno de mínimos", ha comentado, para añadir que ese Ejecutivo "no puede atender los problemas reales que tiene la sociedad".

Puig ha concluido su intervención destacando que a la Comunitat Valenciana "le hace falta ya una presidenta de la Generalitat", en referencia a Diana Morant.