Xtra2 UPV logra el tercer puesto con su aeronave en la Air Cargo Challenge celebrada en Stuttgart (Alemania)

Xtra2 UPV - UPV

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo Xtra2 UPV de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha logrado el tercer puesto en la clasificación general de la Air Cargo Challenge 2026 (ACC), una de las competiciones universitarias de ingeniería aeronáutica más prestigiosas y exigentes de Europa. Es la primera vez que un equipo de una universidad española logra pódium desde que en 2003 nació en Lisboa esta competición universitaria.

"Ningún equipo, en más de dos décadas de competición, lo había logrado antes", ha asegurado en un comunicado Jaume Piqueras, coordinador de Xtra2 UPV y estudiante del Grado en Ingeniería Aeroespacial. En esta edición han competido con 37 equipos de 22 países diferentes.

"El tercer puesto gana todavía más relieve por la compañía de los ganadores", ha aseverado Lucía Yu Cámara, coordinadora de imagen del equipo y también estudiante del Grado en Ingeniería Aeroespacial. Ha ganado el equipo de la Universidad de Udine y el segundo ha sido el de la Universidad Técnica de Múnich, dos de las instituciones académicas con mejor palmarés en la historia de la Air Cargo Challenge y que son referentes internacionales en la ingeniería aeronáutica universitaria.

Se da la coincidencia que la primera vez que Xtra2 UPV asistió a esta competición, fue en esta misma ciudad alemana, en 2019, y su aeronave quedó penúltima. "Para un equipo que hace siete años cerraba la tabla, compartir podio con estos equipos es un ejemplo del camino recorrido", ha subrayado Jaume Piqueras.

LA APUESTA TÉCNICA: UN BIMOTOR A CONTRACORRIENTE

Xtra2 UPV llegó a Stuttgart con Lince, un avión que se atrevió a hacer las cosas de otra manera. El equipo desarrolló una configuración con propulsión distribuida, siendo el único de los tres equipos ganadores que apostó por este concepto. En la ACC la mayoría de los equipos apostó por soluciones más convencionales y contrastadas.

Según Lucía Yu, "elegir una arquitectura menos usual implica asumir más incertidumbre en el diseño y más trabajo de validación, pero también explorar terreno que otros no se atreven a pisar".

Más allá del trofeo, en Xtra2 UPV insisten en que el verdadero premio es lo que ocurre durante el año de trabajo que hay detrás de cada aeronave. El equipo está formado por 16 estudiantes de la Universitat Politècnica de València que, simultáneamente con sus estudios, diseñan, calculan, fabrican, prueban y hacen volar un aparato real.

"La ACC es, en ese sentido, el laboratorio donde la teoría se convierte en un avión que tiene que despegar: la aerodinámica deja de ser ecuaciones, la resistencia de materiales se mide en un ala que debe pesar lo mínimo posible sin romperse, y la gestión de un proyecto se aprende cumpliendo plazos que no admiten prórroga", ha señalado Lucía Yu Cámara.

Ese salto de la teoría a la práctica es posible, en gran medida, gracias al programa Generación Espontánea de la UPV, pionero de las universidades españolas que da cobertura, espacios y apoyo a los equipos y asociaciones de estudiantes para que desarrollen proyectos propios fuera del plan de estudios.

Así, estudiantes de distintas titulaciones y cursos trabajan de forma multidisciplinar, se reparten responsabilidades como lo haría un equipo de ingeniería profesional y adquieren una experiencia difícil de alcanzar en clase.