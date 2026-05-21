Las XV Jornades de Còmic de València llevan a La Nau a reconocidos autores, 70 estands, talleres y charlas

Cartel de les XV Jornades de Còmic - UV

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acoge este fin de semana las 'XV Jornades de Còmic de València', un encuentro que reunirá a reconocidos autores, 70 estands de editoriales, talleres y charlas.

Entre los invitados figuran nombres como Paco Roca, Miguel Calatayud, Daniel Torres, Jorge Fornés, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner, Daniel Acuña, Víctor Santos, Max Vento o Jaime Calderón, entre otros, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El programa, con carácter gratuito, incluirá charlas, sesiones de firmas, talleres infantiles, actividades para todos los públicos y el tradicional combate de dibujantes, que se celebrará el sábado por la tarde bajo la dirección de MacDiego.

Además, el público podrá visitar más de 70 estands de editoriales, librerías, autoedición e ilustración distribuidos entre la planta baja y la primera planta del claustro de La Nau. Las jornadas coincidirán también con las exposiciones sobre cómic palestino y la retrospectiva sobre el mundo del cómic de Miguel Calatayud.

El cartel de esta edición, obra de Cristina Durán, toma como inspiración distintos elementos arquitectónicos e históricos del Centre Cultural La Nau, además de incorporar referencias al universo del cómic, el homenaje a Pumby y una reivindicación del trabajo artístico frente al uso de la inteligencia artificial generativa.

Asimismo, durante esta cita se desarrollará la iniciativa solidaria 'Dulces Sueños', de recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene a cambio de cómics, libros y videojuegos. Todo lo recaudado se destinará al Hogar Mare de Déu dels Desemparats de Cáritas en Torrent.

Las XV Jornades de Còmic de València, organizadas por Asovalcom y el Aula de Còmic del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la UV, cuentan con la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, Biblioteques Municipals de València, el Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV, la Cátedra de Estudios del Còmic Fundación SM-UV, Cómics de Colección y FNAC.