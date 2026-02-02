Los XVI Premios Pepe Miquel reconocen a Juan Luis Durich por su trayectoria en defensa del cooperativismo valenciano

Archivo - Imagen de archivo del ex director general de Consum, Juan Luis Durich. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los premios Pepe Miquel ha reconocido a Juan Luis Durich, ex director general de Consum Coop V, por su trayectoria "en defensa del cooperativismo valenciano". Durich ha sido reconocido en la categoría de 'Trayectoria Cooperativa' en estos galardones que, de manera bienal, otorga la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval).

La edición de este año también ha premiado a la Universitat de València con el galardón a la Comunicación Respponsable por la exposición fotográfica itinerante 'Otra economía es posible... y ya está aquí', con documental audiovisual realizado en 2025-2026, coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas, según ha informado la organización en un comunicado.

En el caso de Juan Luis Durich, el jurado, presidido por Emilio Sampedro, presidente de Concoval, quiere reconocerle su carrera profesional y el "equilibrio entre el beneficio económico y el compromiso social que ha alcanzado la cooperativa durante su mandato".

Juan Luis Durich ha estado durante más de 30 años al frente de la cooperativa Consum, donde ha liderado una transformación "ejemplar" basada "en el crecimiento sostenible, el empleo de calidad y la expansión del modelo cooperativo". El jurado lo considera una "figura clave" en la evolución del cooperativismo valenciano y estatal, al lograr convertir a Consum "en una de las grandes referencias del sector de la distribución alimentaria en España".

Coincidiendo con la conmemoración en 2025 del 50 aniversario de Consum, este premio reconoce "su labor de liderazgo al frente de la cooperativa entre 1993 y 2024, cuando impulsó una progresión que multiplicó por diez el tamaño de la cooperativa, situándola como la sexta empresa nacional de distribución alimentaria, y posicionando a Consum entre las 100 mayores cooperativas del mundo y como la primera de España por número de socios-clientes".

El fomento de la innovación social, de políticas pioneras de conciliación, como la semana laboral de cinco días son otros de los logros reconocidos a Juan Luis Durich, a quien el jurado valora como una persona "comprometida con un modelo empresarial donde las personas están en el centro y la riqueza se distribuye de manera justa y sostenible".

"TRANSFORMAR Y DAR SOLUCIONES"

Respecto al premio de Comunicación Responsable, se reconoce la exposición impulsada desde el vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la UV titulada 'Otra economía es posible... y ya está aquí: transformar y dar soluciones desde el cooperativismo y la economía social', que muestra los problemas sociales y económicos a los que la ciudadanía ha dado respuestas colectivas e innovadoras bajo fórmulas de organización cooperativa.

La muestra busca acercar al conjunto de la ciudadanía el papel actual del cooperativismo y de las entidades de economía social como modelos económicos democráticos, sostenibles y socialmente responsables.

Estos Premios toman su nombre de Pepe Miquel Borrás (1936-2003), figura clave en el desarrollo del cooperativismo en las últimas décadas del siglo XX. La "audacia y capacidad de visión" de este agricultor de l'Alcúdia le convirtieron en "líder indiscutible del cooperativismo agrario español".

La continuidad de los Premios Pepe Miquel asegura no solo la celebración de los logros pasados y presentes del cooperativismo valenciano, sino también la inspiración para futuras generaciones que ven en el cooperativismo una forma efectiva y equitativa de hacer empresa. En resumen, estos premios no solo destacan logros individuales y colectivos, sino que también fortalecen los principios éticos y la responsabilidad social del cooperativismo valenciano.

Los Premios Pepe Miquel están patrocinados por las cooperativas Anecoop, Consum, Caixa Popular y Cajamar, además de contar con el apoyo institucional de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana.