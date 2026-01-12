La XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises registra una participación histórica con casi 500 obras

Archivo - Bienal Internacional de Cerámica de Manises - AYTO MANISES - Archivo

VALÈNCIA 12 Ene.

La XVII edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises (Valencia) ha registrado un récord histórico de participación, con 486 obras únicas presentadas por 345 artistas y diseñadores de 49 países. Una cifra "especialmente significativa" al tratarse del primer año en el que las bases determinan que cada obra solo se puede inscribir en una de las dos categorías: creación artística o diseño.

"Las propuestas recibidas confirman un momento extraordinario para la cerámica: una materia ancestral que hoy se reinventa con fuerza en todo el mundo. Del mismo modo, la diversidad en el origen de las personas participantes refuerza la pluralidad de enfoques y la riqueza creativa del conjunto de las obras", expresa el concejal de Promoción de la Cerámica de Manises, Xavier Morant.

Por países, España encabeza la participación con 215 obras, seguida de Polonia (22), Francia (20), Italia (18) y Alemania (15). También sobresalen países como China y Reino Unido, con 14 obras cada uno, Turquía (12) y Argentina, Brasil y Serbia (11 cada uno), unas cifras que revalidan el carácter global del certamen.

La Bienal, impulsada por el Ayuntamiento de Manises, se estructura en las modalidades de cerámica artística y diseño de producto cerámico y mantiene su objetivo de impulsar la creación contemporánea y proyectar internacionalmente a Manises como referente del sector.

Cuenta con una dotación total de 16.000 euros en premios, repartidos en dos galardones para la modalidad artística (8.000 euros y 4.000 euros) y uno para diseño (4.000 euros). Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección del Museo de Cerámica de Manises.

Tras una primera fase de revisión y selección digital, las obras finalistas deberán enviarse físicamente antes del próximo 28 de febrero para integrarse en la exposición oficial, que permanecerá abierta hasta el 31 de julio. El fallo del jurado especializado se hará público durante la gala de entrega de premios, prevista para el 8 de mayo.

El jurado encargado de la selección de las obras finalistas ganadoras de la Bienal son el doctor de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València (UPV) Jose Luis Clemente, la crítica de arte Marisol Salanova, el artista multidisciplinar Francisco Sebastian Nicolau, los diseñadores Sandra Figuerola, Héctor Serrano e Inma Bermúdez, el artista de cerámica contemporánea Xavier Monsalvatje y Nieves Contreras, directora creativa y de diseño de Lladró.

Con más de siete siglos de tradición ceramista, Manises ha combinado su legado histórico con una firme apuesta por la innovación artística, industrial y cultural, contribuyendo a su reconocimiento como Ciudad Creativa de la Unesco en Artesanía y Artes Populares.

El certamen reúne a creadores consagrados y emergentes de todos los continentes y se articula en dos grandes categorías: arte y diseño de producto. En sus últimas ediciones ha incorporado propuestas como Cicema, el Festival de Cine Cerámico de Manises, que conecta la cerámica con el ámbito audiovisual.

En definitiva, la Bienal es una plataforma para descubrir tendencias, apoyar el talento internacional y proyectar el nombre de Manises como una capital mundial de la cerámica. "Esta edición será un espejo de ese impulso global y, a la vez, un homenaje vivo al legado de Manises: una ciudad que convierte la tradición en futuro y la innovación en identidad", augura el edil.