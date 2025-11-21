Yerai Cortés hace "una declaración de amor" con alegrías flamencas en dos nuevos sencillos

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista alicantino Yerai Cortés, nominado al Latin Grammy y doble ganador del Goya, lanza hoy dos nuevos sencillos, presentados en un bundle: 'Ni en los puertos italianos', 'Ni en los cafés parisinos'. Ambos temas están disponibles a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

Los sencillos, presentados en dos actos, son "una declaración de amor a través de alegrías flamencas, uno de los palos más populares", explican los responsables de la producción en un comunicado.

La pieza destaca por "la inocencia e irreverencia que transmite la guitarra flamenca de Yerai, quien, con su destreza innata, inyecta una energía festiva y matices sonoros capaces de transformar la guitarra flamenca y, por momentos, dotarla de una personalidad completamente ajena al flamenco".

El músico está acompañado por una coral de voces femeninas que sentencia el mensaje principal del tema: "ni en los puertos italianos / ni en los cafés parisinos / vas a encontrar un querer como el de este alicantino".

Esta no es la primera vez que el público escucha estos temas. El guitarrista ya los ha presentado durante su gira 'Guitarra Coral', que le ha llevado por toda España y con la que cerrará el año, con todos los conciertos sold out en el Teatro Central de Sevilla y en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, y habiendo pasado también por el Teatro Real de Madrid.

Estos temas también formarán parte de la segunda producción discográfica de Yerai Cortés, que se publicará a inicios de 2026.

El lanzamiento también incluye un videoclip dirigido por Didi Domenech y Mau Morgó este último, también director creativo, que ya dirigió la pieza audiovisual 'Sonar por Bulerías', bajo la dirección fotográfica de Àlvar Riu y la producción de Juan Pérez de las Rozas. La producción, rodada en Madrid, refleja el sentimiento de vigilancia constante por parte de terceros y retrata a la perfección las inquietantes consecuencias de la fama.

Los sencillos llegan una semana después de que Yerai Cortés deslumbrara en los Latin Grammy 2025, evento en el que obtuvo una nominación histórica como el primer guitarrista en disputar el premio a Mejor Nuevo Artista.

La carrera del instrumentista dio un giro tras protagonizar el film 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', dirigida por C. Tangana, película ganadora de dos Premios Goya, que inspiró su primer álbum de nombre homónimo, publicado en diciembre de 2024.