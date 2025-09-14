Yerassyl Khamit gana el VII Concurso Internacional de Violín 'CullerArts'

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yerassyl Khamit se ha convertido en el ganador de la séptima edición del Concurso Internacional de Violín 'CullerArts'. El kazajo ha ofrecido una gran actuación con el Concierto para violín y orquesta en La menor, Op. 53. de A. Dvorak.

El segundo premio del certamen ha sido para el joven violinista español David Martínez, quien ha conquistado al jurado con la interpretación del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 35. de P. Tchaikovsky. Además, los asistentes han reconocido su talento con el Premio Especial del Público, según ha indicado el consistorio de Cullera en un comunicado.

El tercer puesto del certamen ha sido para la promesa argentina del violín Pilar Policano, quien ha elegido el Concierto para violín y orquesta en Mí menor, Op. 64. de F. Mendelssohn.

Celebrada en un Auditorio Municipal lleno, la final de este evento ha destacado por el gran nivel de los participantes, que han contado con la colaboración de la Orquesta de Valencia para su participación en este acto.

Con esta última edición, el Concurso Internacional de Violín 'CullerArts' "vuelve a mostrarse como un escenario para impulsar la carrera de los jovénes talentos de la música clásica, reafirmando el certamen como una cita imprescindible en el panorama artístico", han apuntado desde el consistorio.

El concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha destacado que esta iniciativa es un evento que "no solamente sitúa a Cullera en el ámbito musical internacional, también refuerza el compromiso del consistorio con la música, los jóvenes y el valor incalculable de la cultura".

"Estamos orgullosos de que nuestra población sea un escenario para la excelencia musical y un punto de encuentro para artistas de cualquier parte del mundo", ha subrayado.

Las cuantías de los premios en este séptimo certamen han sido las siguientes: el primer premio está dotado con 5.000 euros; el segundo, con 4.000 euros; el tercero, con 3.000 euros; y el premio especial del público, con 1.500 euros. Las cinco semifinalistas que no han participado en la final han recibido 600 euros.

El concurso musical de este año ha reunido a 19 prodigios del violín de todo el mundo. En concreto, de España, Portugal, Francia, Alemania, Austria, China, Corea, Kazajistán, Japón, Canadá, Argentina y Venezuela. Un total de 12 nacionalidades y tres continentes.