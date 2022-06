"Yo no soy la coartada", las razones y mensajes de Oltra en la comparecencia de su marcha

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado la renuncia a sus cargos en el gobierno y en Les Corts en una sorpresiva rueda de prensa --en un principio ni siquiera iba a asistir a la ejecutiva de Compromís en la que estaba previsto tratar su situación-- en la que ha dado a conocer las razones de su marcha.

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de investigar a Oltra en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, la vicepresidenta había mostrado su intención de mantenerse firme frente a la "cacería" que, según considera, la extrema derecha está lanzando en su contra.

No obstante, esta tarde, emocionada, "con la cabeza bien alta, pero con los dientes apretados", ha dado a conocer su resolución de dejar los cargos. Estas son las razones y algunas de sus principales reflexiones:

--"Anuncio mi dimisión para no comprometer el proyecto de cambio que este país empezó en 2015. No le quiero dar la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno valenciano".

--"No hay Botànic sin Compromís"

--"Que quede bien claro que yo no soy la coartada, si tiran a Compromís del gobierno no será por mí".

--"Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país".

--"Este país tiene un problema cuando absuelve a corruptos y M. Rajoy no es un indicio".

--"Me cuesta esta decisión porque ganan los malos".

--"Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar les habrán fulminado a ustedes también".

--"Me voy con la cara bien alta pero con los dientes bien apretados".