Yolanda Díaz anuncia un nuevo algoritmo del inspección de trabajo para fiscalizar las horas extra

VALENCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que "en breves días" su departamento creará "un nuevo algoritmo desde Inspección de Trabajo para fiscalizar las horas extra" y, sobre todo, perseguir las que no se remuneren.

Así lo ha señalado en València, durante la clausura este de una cumbre internacional sobre la jornada de cuatro días, en la que ha destacado que reducir el "excesivo" número de hotas extra es un paso "inmprescindible", si no el primero, para una "necesaria reordenación del tiempo de trabajo".

La vicepresidenta ha incidido en que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año refleja que cada semana en España se realizan 6,6 millones de horas extraordinarias semanales y 27 millones de horas extra al mes.

De ellas, ha advertido Díaz, el 44 por ciento no se remuneraron, lo que supone cerca de "2,9 millones de horas extraordinarias sin recibir compensación alguna", ha lamentado. "Esta realidad es inaceptable", ha subrayado, antes de puntualizar que, sin embargo se trata se la cifra "más baja desde 2011". "Pero yo no me voy a conformar", ha asegurado.

Además, se ha referido a la "brecha de género" en las horas extra, porque la mayor parte de las horas extra las hacen los hombres pero "las mujeres registran una mayor porción de horas no trabajadas". "Otra misteriosa casualidad", ha ironizado.