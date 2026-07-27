El Zevra "iguala su récord" con 155.000 asistentes en tres de música que 'plantan cara' al calor

Festival Zevra - RAUL BARCIA

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Zevra Festival ha despedido la edición de su quinto aniversario con un total de 155.000 asistentes, cifra que iguala su récord de público del verano pasado.

Según el equipo organizador, más allá del dato de asistencia, "lo más reseñable ha sido la excelente nota obtenida en ambiente, producción, seguridad y calidad artística". El recinto, de 300.000 metros cuadrados, se ha convertido en un "paraíso de la música, el baile, el ocio y la gastronomía en el que miles de jóvenes han disfrutado de una experiencia orientada al hedonismo, los placeres sensoriales y el culto a la imagen", afirman en el comunicado de balance.

El cierre de esta edición corrió a cargo de Anuel AA, que ofreció un concierto intimista y transgresor ante 35.000 "enfervorizados" fans. El portorriqueño sorprendió al aparecer montado sobre un quad y completó un show vibrante, cargado de ritmo, complicidad con el público, canciones conocidas y emoción a flor de piel.

No faltó su felicitación a 'La Roja' por su triunfo en la Copa del Mundo de fútbol, y hitazos suyos como 'China', 'So la', 'La ocasión', 'Ayer', 'Ella quiere beber', '23 preguntas' fueron coreados por miles de voces en un cierre inol vidable sobre el escenario principal.

Además de Anuel AA, sobre los siete escenarios de Zevra han brillado artistas como Nicky Jam, JC Re yes, Ozuna, Leire Martínez, Omar Montes, Juan Magán, King África, La La Love You, Saiko, Chanel, Álvaro So ler y DJ Nano, que ofrecieron actuaciones memorables y encendieron al público con sus shows.

Aunque el calor apretó, la organización destaca la batería de medidas desplegadas insolaciones: 350 puntos de agua corriente, suministro ininte rrumpido de agua potable 24/7, zonas sombreadas en la acampada

-con 300 árboles y más de 50.000 m2 protegidos con parasoles-, o bungalows con aire acondicionado.

Durante la jornada de hoy, lunes 27 de julio, los últimos asistentes comenzarán a abandonar la zona de acam pada, que estará completamente desalojada a eso de las 15:00 horas. A partir de ahí, el operativo de limpieza actuará para devolver el recinto y su entorno próximo a su estado original en un plazo de entre 24 y 48 horas.