Zulima Pérez reivindica el "avance fundamental" en la reconstrucción tras la dana aunque aún "queda camino por recorrer"

La comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, Zulima Pérez. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, Zulima Pérez, resalta el "avance fundamental" en el proceso de reconstrucción dos años después de la tragedia, aunque "queda camino por recorrer" y cree que todavía faltan "años" para darlo por acabado porque están pendientes cuestiones como el alcantarillado.

A su juicio, es "complicado" y "arriesgado" saber cuándo va a finalizar la reconstrucción, dado que, en cuestiones como el saneamiento, "hay municipios que van a tener que levantar la ciudad entera": "Tú no quitas a las personas de la circulación; siguen viviendo en las ciudades. Se va a tener que ir haciendo por fases y eso tardará mucho más tiempo. Pero estamos hablando de años".

Así lo manifiesta en una entrevista con Europa Press con motivo del segundo aniversario de la riada, que dejó 233 víctimas mortales, en la que destaca que el Gobierno ha ejecutado más de 10.000 millones de euros en ayudas para personas, viviendas, empresas o autónomos y 3.000 millones para infraestructuras públicas. "Se ha avanzado muchísimo aunque todavía queda algún camino que recorrer", resume.

También se han ejecutado más de 230 millones en obras de emergencia en ríos y barrancos "que ya permiten ampliar en cierta medida la capacidad hidráulica" y asegurar los municipios. A ello se suma la adecuación del barranco de la Saleta, "que está ya en licitación y en muy breve periodo de tiempo empezarán las obras". Han salido a licitación también otros 10 proyectos para infraestructuras que minimicen el riesgo de inundaciones.

"Hablar de porcentajes siempre es muy difícil porque hablamos de datos de ejecución", expresa, y valora que el Ejecutivo financia "el 100% de las infraestructuras municipales". Asimismo, resalta que en este tiempo se ha visto "cómo los ayuntamientos repensaban sus ciudades para adaptarlas a algo tan importante como el cambio climático, que va a tener tanto impacto en nuestro territorio".

De hecho, han presentado más de 1.100 proyectos: "muchos de ellos" están ya en ejecución, "muchos otros" en vías de serlo y otros, "finalizados ya". "Poco a poco se va viendo cómo el territorio va recuperando la normalidad", valora.

"TENEMOS QUE SALIR MUCHO MÁS PREPARADOS"

A su juicio, lo más importante es que "cualquier euro invertido por parte del Gobierno tiene que ir dedicado a asegurar el territorio de una mejor manera, a salvaguardarlo, a evitar que lo que ha pasado vuelva a pasar". "De esta catástrofe tenemos que salir mucho más preparados frente a las inclemencias del cambio climático", remarca.

Respecto a la relación con los ayuntamientos, la comisionada defiende que es "directa y continua". "No vamos a dejar a ninguno solo", garantiza. En este punto, hace hincapié en que se han modificado normativas por sus solicitudes, como ante la necesidad que tenían de contratar personal para gestionar el dinero transferido por el Gobierno y se puso a Tragsa "para ayudarles en la contratación y licitación de proyectos".

Y la relación con la Generalitat, asegura que es "muy cordial", en el marco de la "normalidad entre administraciones". "Nadie tiene que pensar que no existe una interrelación cuando, además, hay espacios en los que se necesita la actuación no solo de Generalitat y Gobierno, sino también muchas veces de los ayuntamientos", reflexiona.

"HAY MUCHÍSIMAS COSAS QUE PODRÍA ACHACAR A LA GENERALITAT Y NO HAGO"

Sobre las críticas del Consell hacia el Ejecutivo central, replica que al Gobierno "no nos da tiempo a criticar, fundamentalmente porque nos dedicamos a trabajar, que es lo que tendrían que estar haciendo ellos". "Nos tenemos que dedicar mucho más a ejercer nuestras competencias y realizar nuestro trabajo que a achacar al otro su lentitud o no lentitud. Hay muchísimas cosas que le podría achacar a la Generalitat y que no hago, porque creo que no soy el órgano adecuado para transmitirle, desde el punto de vista de la lealtad institucional, aquellas cosas que no hace bien", sostiene.

En concreto, apunta al hecho de no estar "incluyendo la perspectiva de reconstruir mejor", algo que han trasladado "muchos alcaldes y muchos ciudadanos y asociaciones". "En muchas de las obras se ha dedicado a reponer la obra en sí y no se han introducido mejoras para la capacidad hidráulica", lamenta.

Sobre la relación con las víctimas, la comisionada del Gobierno defiende que han tratado de que estén "presentes siempre para que fuesen una voz autorizada" y transmitan "el sentir de la ciudadanía, sus necesidades y su perspectiva". "Es algo que desde el primer momento tuvimos presente", remarca, y valora el papel de los comités locales para la reconstrucción (CLER).

Sobre si estamos mejor preparados que hace dos años, considera que sí "a nivel de avisos" y se ha visto con la dana Adam, que "se ha tomado de una manera distinta". A su juicio, "dos cosas diferencian la respuesta": anticipación e información. De un lado, afirma que la Generalitat "activó los avisos que tenía que haber activado" con "previsión". De otro, "esta vez, con más tiempo, hemos visto cómo se ha indicado a los ciudadanos qué tenían o no que hacer".

"REDUCIR LA ADMINISTRACIÓN ES REDUCIR TAMBIÉN LA SEGURIDAD"

Respecto a la comisión mixta Generalitat-Gobierno, informa que ahora "tocaba ahora hacer otra reunión", pero ha quedado "en suspenso" por la campaña electoral. No obstante, garantiza que eso "no significa que no siga existiendo coordinación y colaboración": "Independientemente, sigue funcionando".

Sobre cómo afectaría a la reconstrucción un hipotético ejecutivo del PP y Vox tras el 29N, Zulima Pérez reconoce que le preocupa "que lleguen al Gobierno partidos negacionistas con el cambio climático e involucionistas en derechos, porque la no actuación frente al cambio climático pone en peligro a todos los ciudadanos".

"Me preocupa también que haya partidos que quieren rebajar el sector público, porque, al final, es el que permite que frente a una emergencia estén los bomberos, los servicios sanitarios o dar una respuesta adecuada. Reducir la Administración pública es reducir también la seguridad de los ciudadanos", avisa.

COMISIÓN MIXTA Y DE EXPERTOS

Y ante las críticas sobre la comisión de expertos, pone en valor su trabajo y defiende que les ha "acompañado durante todo este tiempo en la toma de decisiones" y ha permitido, entre otras cosas, atender de forma "rápida" la retirada de lodos, saber "qué estaba sucediendo con los colectivos más afectados", tener presente el diálogo social y aportar "muchas más perspectivas".

"En una emergencia no se necesita hacer un informe 7 o 6 meses o un año después, que no sirve para nada, porque estamos frente a decisiones que se tienen que tomar rápidamente. Ese tipo de comité puede servir, por ejemplo, para una ley, pero esto fue una catástrofe", diferencia.

Sobre su paso por el comisionado, Zulima Pérez afirma que ha "aprendido muchísimo de las personas que lo perdieron todo" y de la "capacidad de resiliencia y fuerza de salir adelante ante una adversidad" y reivindica el "titánico" trabajo de las asociaciones de víctimas, "en parte reparador" por la exigencia de "justicia".

"Una parte se decidirá en los tribunales, aunque hay actuaciones políticas que también creo que se deberían de haber hecho por parte de la Generalitat", considera. La otra es reclamar "una mayor resiliencia para sus municipios, que esto no vuelva a suceder". "La parte que me toca es intentar que el territorio sea más seguro. He trabajado y seguiré el tiempo que pueda para hacer justamente eso, para que, por todas las personas que viven aquí, ese territorio sea mucho más seguro frente a inclemencias climáticas", zanja.