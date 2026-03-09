Zzoilo cede a las bandas valencianas el arreglo de su canción de la 'germanor'

Zzoilo y las sociedades musicales valencianas impulsan la 'Germanor' en las Fallas - FSMCV

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Zzoilo ha cedido oficialmente el arreglo para banda de su canción 'Valencia está hecha de Germanor' a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), con la intención de consolidarla como un nuevo himno de las bandas de música de la Comunitat Valenciana. La cesión permitirá que todas las sociedades musicales federadas que lo deseen puedan interpretar la canción.

La iniciativa, impulsada por la cervecera valenciana Amstel, pretende reforzar la conexión entre la música y una de las tradiciones culturales más arraigadas de la Comunitat Valenciana. Durante el acto celebrado en la sede de la FSMCV, en la Alquería Julià, Zzoilo manifestó que "Germanor es un homenaje a la cultura valenciana y al espíritu de unión que define nuestras tradiciones".

El artista subrayó que para él es un orgullo que la canción pase a formar parte del repertorio de las bandas, porque "une generaciones y lleva nuestra música a cada rincón de la Comunitat Valenciana". Además, expresó su deseo de que 'Germanor' suene en plazas, conciertos y durante las Fallas, convirtiéndose en un canto colectivo que celebre la identidad valenciana.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, agradeció el gesto del artista porque la difusión de 'Germanor' a través de las sociedades musicales refuerza su papel de embajadoras de la música valenciana.

Por su parte, Francisco Ahedo, responsable de Eventos de Amstel, destacó el compromiso de la marca con la cultura, la creatividad, la convivencia y el orgullo de pertenencia, valores que recoge la canción: "La canción refleja ese sentimiento de celebración compartida, cercanía y orgullo colectivo, y nació con vocación de sonar en pasacalles, plazas y encuentros falleros. Por ello estamos muy contentos de que las bandas la incorporen a su repertorio y la lleven a todos los rincones".

La canción 'Valencia está hecha de Germanor' nació a partir de la colaboración con la compañía con el objetivo de poner en valor la 'germanor' valenciana: un espíritu de convivencia, colaboración y celebración colectiva. Con esta cesión, la canción pasa del ámbito pop contemporáneo al repertorio de las bandas, multiplicando su difusión y su impacto cultural.