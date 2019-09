Una carrera accidentada da el pistoletazo de salida a las Entradas de Toros y Caballos de Segorbe

Publicado 09/09/2019 15:10:26 CET

SEGORBE (CASTELLÓN), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calle Colón de Segorbe (Castellón) ha vibrado este lunes con una tensa primera Entrada de Toros y Caballos de 2019, en la que a mitad de recorrido, un astado ha embestido a un caballo y ha hecho caer al suelo a uno de los jinetes, popularmente llamados 'caballistas'.

Las Entradas de Toros y Caballos de Segorbe, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2005, son unos encierros en los que un grupo de 13 o 14 jinetes guían a un grupo de seis toros y varios mansos desde los corrales de la calle del Argén hasta la plaza de la Cueva Santa.

Este grupo de animales y jinetes recorre el poco más de medio kilómetro de recorrido en aproximadamente un minuto. No obstante, el incidente de este lunes ha retrasado a parte de los caballistas, que han tenido que frenar para evitar caerse.

El caballo herido será atendido en una de las clínicas veterinarias de la localidad. En caso de haber sido corneado, el animal no saldrá en ninguna de las otras carreras. Durante la semana, los jinetes y los caballos rotan, de manera que salen tres de los siete días cada uno.

Desde este lunes hasta el domingo, una carcasa que se lanza a las dos de la tarde da comienzo a estas vertiginosas y arriesgadas carreras. La particularidad de los encierros segorbinos es que no hay barreras en ningún punto del recorrido salvo a la salida y la llegada. Por ello, se recomienda no situarse en las primeras filas si no se tiene experiencia.