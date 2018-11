Martín Berasategui asegura que la gastronomía de Castellón vive su momento "más dulce"

Actualizado 02/11/2018 19:53:55 CET

CASTELLÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef Martín Berasategui, embajador de la marca Castelló Ruta de Sabor, ha asegurado este viernes que la gastronomía de la provincia de Castellón vive actualmente su momento "más dulce", y ha añadido que hay que seguir trabajando "con la misma humildad que cuando no nos conocía nadie".

El cocinero con más estrellas michelín de España ha abierto este viernes un completo fin de semana de impulso promocional a la gastronomía provincial, participando en el encuentro 'De tardeo con Martín Berasategui', en el que ha compartido impresiones con cocineros y productores castellonenses que forman parte de Castelló Ruta de Sabor.

Según ha dicho ante los medios de comunicación, "sois la envidia del mundo en los productos, en el saber hacer, en la profesionalidad y en la nobleza". "No solo nos quieren por lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora en Castelló Ruta del Sabor, sino por lo que vamos a ser capaces de hacer a partir de ahora", ha destacado.

Berasategui considera que Castellón Ruta del Sabor es "el éxito del trabajo en equipo", pues "no escatimáis ni una gota de sudor en conseguir cuanto antes los objetivos que tenéis". Ha animado así a los pequeños productores, "pues la suma de todos ellos es una obra impresionante de los mejores productos que hay en el mundo". "Lo mejor está por llegar y por ver", ha dicho.

El cocinero ha explicado que haber sido el elegido de este proyecto, "que era imposible decir que no", hace que sienta que ha merecido la pena "estos 44 años de trabajo, en los que me he dejado la vida en el arte gastronómico y he dejado de hacer un montón de cosas para ser el cocinero que soy".

Martín Berasategui ha subrayado que la gastronomía autóctona de Castellón es "vuestras raíces, vuestro saber hacer, vuestro inconformismo y vuestra herencia", y ha apuntado que todas las generaciones de cocineros tienen la obligación de mejorar la "excelente" herencia que les dejaron las anteriores generaciones, "y está clarísimo que el momento más dulce que ha tenido la gastronomía de Castellón está en estos momentos".

TRABAJAR CON HUMILDAD

"Tenemos que seguir trabajando con la misma humildad que cuando no nos conocía nadie, tenemos que seguir siendo inconformistas y animar todos los días a ese libro más bonito que ha escrito nunca la cocina mundial, que es el libro que nos escribe la naturaleza, la cual nos da joyas gastronómicas en Castellón y en la Ruta del Sabor", ha resaltado Martín Berasategui.

Preguntado por el principal escollo de los productores de la provincia, el chef ha asegurado que no tiene ninguno y que hay que tener claro que lo que se ha hecho hasta ahora "nos ha servido para llegar hasta aquí y lo más importante es mañana, y no tenemos que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en enseñar al mundo que tenemos muchos pequeños productores haciendo un grandísimo trabajo".

La iniciativa más importante que hay que llevar a cabo, en su opinión, es enseñar al mundo que la cocina sin los pequeños productores que tiene Castelló Ruta el Sabor "no sería lo mismo", y que una parte importante del éxito y aplauso de la cocina española "se la tenemos que agradecer a ellos, ya que ha sido vital el esfuerzo titánico que han hecho estos últimos años".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha recordado al inicio del acto que el proyecto Castelló Ruta de Sabor arrancó hace cinco años con un "punto de atrevimiento" para que "nuestros productores pudieran tener una oportunidad".

Para eso, ha añadido, "era necesario ayudarles con el fin de que nuestros productos, al ser conocidos, fueran valorados". Y ha continuado afirmando que "para salir al mundo era necesario contar con los mejores aliados, y por eso hoy tenemos a nuestro lado al cocinero español con más estrellas michelín".

La actividad se intensificará en la mañana de este sábado, 3 de noviembre, cuando a partir de las 10 horas se abrirá el recinto de la I Feria de Turismo Gastronómico Castelló Ruta de Sabor, que estará activa todo el fin de semana.