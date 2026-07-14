Deloitte.- (AMP) El BCE selecciona 36 proveedores de servicios de pagos (PSP) para el piloto del euro digital

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MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha seleccionado a 36 proveedores de servicios de pago (PSP) de la zona euro, incluidas las firmas españolas Uinku Payments Entidad de Pago y la alianza integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte, para participar en el programa piloto del euro digital que dará comienzo durante el segundo semestre de 2027, con una duración de 12 meses.

Este programa piloto, cuyo objetivo es respaldar los trabajos preparatorios en curso para la posible emisión del euro digital en 2029, servirá para probar la funcionalidad técnica y los procesos operativos del euro digital, así como para perfeccionar la experiencia del usuario.

De este modo, durante la duración del programa piloto se utilizará una versión beta del euro digital, funcional y técnicamente muy similar al euro digital previsto en el proyecto de ley, aunque no tendrá curso legal.

El BCE ha destacado que, tras la convocatoria de manifestaciones de interés en marzo de 2026, el Eurosistema recibió más de 50 solicitudes de PSP, que fueron evaluados en función de una serie de criterios de elegibilidad predefinidos.

Los participantes finalmente seleccionados, entre los que se incluyen bancos y proveedores de servicios no bancarios, abarcan una amplia gama de modelos de negocio y tamaños, y ofrecen una amplia cobertura geográfica, lo que garantiza un entorno de prueba y aprendizaje diverso y representativo para el euro digital.

Además de las españolas Uinku, que opera bajo la marca comercial Sipay, y de la alianza integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte; entre los elegidos figuran seis representantes italianos (Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Isybank, Nexi Payments, Poste Italiane, Numia y UniCredit); cinco alemanes (Deutsche Bank, DZ BANK, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, RS2 Financial Services y PAYONE); y tres portugueses (Banco Comercial Português, Caixa Geral de Depósitos y Unicre - Instituição Financeira de Crédito).

Asimismo, también participarán entidades como Adyen, Bank of Cyprus Public Company, BAWAG, BPCE, Cooperative Bank of Chania Cooperative of Limited Liabilities, Corvus Pay, JCC Payment Systems, National Bank of Greece, Nova Ljubljanska banka, OP Retail Customers, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank International, Raiffeisenbank Austria, Revolut Bank, Satispay Europe, Stripe Technology Europe, SumUp Limited, Tatra banka y Worldline Financial Services (Europe).

"El gran interés del mercado en el programa piloto demuestra la disposición del sector privado a participar activamente y avanzar con rapidez en el proyecto del euro digital para fortalecer el panorama de pagos europeo", ha declarado Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el euro digital.

"Esperamos una colaboración más estrecha a medida que trabajemos y aprendamos junto a los proveedores de servicios de pago europeos para desarrollar un euro digital seguro, eficiente e inclusivo", ha añadido.

PROGRAMA PILOTO.

El programa piloto se llevará a cabo en el BCE y en 19 bancos centrales nacionales de la zona euro: Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

Dicho programa piloto contempla que los proveedores de servicios de pago (PSP) seleccionados puedan ofrecer servicios piloto en países distintos al de su establecimiento.

Este periodo de prueba de un año contará con la participación de empleados del BCE y de los bancos centrales nacionales participantes, así como de comerciantes en línea y tiendas que ofrecen servicios cotidianos en sus establecimientos, incluyendo cafeterías y restaurantes.

De este modo, el personal de los bancos centrales participantes tendrá la oportunidad de realizar pagos digitales en euros en fase beta entre particulares, tanto en línea como presencialmente, y entre particulares y empresas, ya sea en puntos de venta físicos, incluyendo terminales de punto de venta virtuales, como a través del comercio electrónico, incluyendo pagos móviles.

Según ha indicado el BCE, algunos de los proveedores seleccionados -conocidos como PSP distribuidores- darán acceso al personal del Eurosistema a los servicios beta del euro digital, como la creación de su cuenta beta y la realización de pagos, mientras que los PSP adquirentes, prestarán servicios a comercios seleccionados y les permitirán recibir pagos en euros digitales beta.

En este sentido, ha precisado que algunos proveedores desempeñarán la doble función de adquirente y distribuidor.

CONSORCIO.

Tras el anuncio, la alianza integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte, ha señalado que la selección por parte del Eurosistema reconoce la capacidad de innovación, colaboración y ejecución de las entidades participantes en el piloto, colocando a las mismas en la punta de lanza de las nuevas formas de pago.

"La selección reconoce la fortaleza de una alianza que reúne capacidades complementarias a lo largo de toda la cadena de valor de los pagos", han comentado, destacando que las entidades del consorcio conforman un ecosistema único para abordar el desarrollo del euro digital "de extremo a extremo".

En este sentido, las entidades de la alianza han indicado que Abanca, Ibercaja y Unicaja contribuirán con su conocimiento del cliente, su capacidad de distribución y su experiencia en la prestación de servicios financieros a millones de usuarios, mientras que Bizum aportará su experiencia en pagos digitales y su capacidad para impulsar experiencias de usuario sencillas, seguras, confiables y ampliamente adoptadas.

Asimismo, Cecabank aportará la infraestructura tecnológica y la capacidad de integración con la plataforma del euro digital del Eurosistema, mientras que Deloitte contribuirá con su visión internacional sobre la evolución de los medios de pago y el desarrollo de iniciativas de monedas digitales de banco central (CBDC).

"El euro digital constituye uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Eurosistema para reforzar la soberanía monetaria y la competitividad del sistema financiero de la zona euro, impulsar la innovación en los pagos y ofrecer una alternativa digital al efectivo", han apuntado.