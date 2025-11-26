Grant Thornton.- Las empresas familiares tienen mayor presencia femenina en puestos de alta dirección, según un estudio

CEV Valencia presenta el estudio 'Participación de las mujeres directivas en València y su área metropolitana' - CEV VALENCIA

VALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas familiares presentan una mayor representación femenina en puestos de alta dirección en comparación con las empresas no familiares. Así se desprende del estudio 'Participación de las mujeres directivas en València y su área metropolitana', impulsado por CEV Valencia y elaborado por Grant Thornton, con la colaboración de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de València, y que se ha presentado esta mañana en la sede de la Confederación.

Los resultados del estudio, cuyo objetivo es analizar el peso de la mujer en posiciones directivas en empresas tanto a nivel intermedio como alto, detallan que en València ciudad un 17% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, frente al 15,70% de l'Horta Sud y el 11,30% de l'Horta Nord.

Por su parte, en la Comunitat Valenciana los puestos directivos ocupados por mujeres alcanzan el 44%, situándose por encima de la cifra de mujeres directivas de la Unión Europea.

Además, los datos apuntan a que, generalmente, las mujeres ocupan más cantidad de puestos de modalidades intermedias que de alta dirección; con una mayor presencia en las grandes empresas que en las de menor tamaño.

Sin embargo, las empresas familiares, en general, tienden a ser más inclusivas o tienen políticas que favorecen la contratación de mujeres al tener mayor representación de mujeres en comparación con las empresas no familiares tanto en modalidades intermedias como de alta dirección.

Respecto a sectores, es en servicios donde la presencia femenina es más representativa, con un 70% de mujeres; mientras que el sector agrícola es el que menos paridad presenta con solo el 5% de mujeres en puestos directivos. Asimismo, de los resultados se extrae que herramientas como el teletrabajo y la reducción de la jornada "permiten alcanzar mayor representación femenina y evitar la escasez del talento".

El estudio concluye que es fundamental seguir trabajando en la implementación de políticas y prácticas que fomenten la igualdad de género en todas las empresas, independientemente de su tamaño o tipo, para asegurar una representación equitativa de mujeres en todos los niveles de liderazgo.

"EL LIDERAZGO FEMENINO MEJORA LOS RESULTADOS"

En este sentido, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, que ha abierto la jornada junto a la concejala de Igualdad del consistorio, Rocío Gil, ha puesto en valor el estudio y ha asegurado que "el liderazgo femenino no solo mejora los resultados empresariales; contribuye a construir organizaciones más diversas, innovadoras, abiertas y resilientes".

Blasco ha apelado a empresas, organizaciones sectoriales y territoriales, administraciones públicas y sociedad civil "a asumir el incremento de mujeres en puestos directivos y en órganos de gobierno como un desafío compartido".

La jornada ha concluido con un diálogo entre la presidenta de CEV Valencia y la concejala de Hacienda y Transparencia, Mª José Ferrer San Segundo, en la que han compartido su experiencia personal, además de analizar los retos para las próximas generaciones y el papel del sector público y privado para impulsar cambios reales en materia de igualdad y liderazgo.