KPMG.- Qaracter incorpora a María Valdecantos (ex Banco Santander) como directora de Riesgos y Regulación

María Valdecantos, nueva directora de riesgos y regulación de Qaracter. - QARACTER

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora Qaracter, especializada en el sector financiero, ha nombrado a María Valdecantos, ex Banco Santander y KPMG España, como directora de Riesgos y Regulación.

Esta incorporación responde al objetivo de la firma de reforzar su práctica de gestión de riesgos y cumplimientos normativo en un contexto marcado por la creciente complejidad regulatoria y la transformación de los modelos de riesgo en banca y seguros.

Valdecantos acumula más de 14 años de experiencia en gestión de riesgos y regulación financiera. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por CEU - Universidad San Pablo y máster en Finanzas y Economía por la UNED.

La directiva ha desarrollado su carrera en firmas como KPMG, donde ejercía de senior manager, en Banco Santander, donde ocupó posiciones de responsabilidad en el área de Market Risk, primero en Bruselas y posteriormente en Madrid como vicedirectora.

"Las entidades financieras y aseguradoras se enfrentan hoy a un escenario en el que la complejidad regulatoria se multiplica al mismo tiempo que la tecnología y los datos transforman la función de riesgos", señaló Valdecantos.