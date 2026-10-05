PwC.- Agenda Informativa de Europa Press para hoy, lunes 5 de octubre (y 2)

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy lunes 5 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Turismo, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 11.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)presenta el 'Informe Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2025)', elaborado por PwC para TEDAE. Torre PwC (P.º Castellana, 259B).

-- 11.30 horas: En Antalya (Turquía), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el Pabellón de España en el 77º Congreso Internacional de Astronáutica (IAC 2026); y a las 12.15 horas, visita el Pabellón de Cataluña.

-- 12.55 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un diálogo con el presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, en el marco del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Gran Teatro Príncipe Pío (Cta. San Vicente, 44).

-- 15.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne por videoconferencia con la ministra de Empleo y Familias de Canadá, Patty Hajdu; y a las 19.00 horas, interviene en el acto de recepción ofrecida por el Embajador de la República de Corea, Soosuk Lim, con motivo de la Fundación Nacional. Hotel InterContinental (P.º Castellana, 49).

TURISMO

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada que aborda la 'Inteligencia Artificial aplicada a la promoción y posicionamiento de destinos turísticos' con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz, y el presidente de la Comisión de Turismo de la federación y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Sede de la FEMP (C/ Nuncio, 8).

SOCIEDAD

-- 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes.

-- 08.50 horas: En Madrid, la directora general del Imserso, Mayte Sancho, abre la jornada conmemorativa del Día Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema '20 años transformando los cuidados: de la Ley de Dependencia hacia la futura Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores'. Sede principal del Imserso (Av. Ilustración, s/n).

-- 10.00 horas: En Gijón, acto de inauguración del programa de turismo y termalismo IMSERSO-CNSE accesible para personas sordas, en la Colegiata de San Juan Bautista (Pl. Marqués, 2).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Fundación Carlos Moro de Matarromera y EAE Business School Madrid presentan la V Edición de los Premios EmprendES. Sede de EAE Business School (C/ Joaquín Costa, 41).

-- 13.00 horas: En Online, Fundación Cruz Roja Española celebra un nuevo encuentro sobre #ConversacionesHumanitarias, que abordará el tema de "Demografía y Vulnerabilidad".

NOTA.- Puede seguirse en su canal YouTube.

-- 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibe al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, en la sede del Ministerio (C/ de los Madrazo, 15); y a las 16.20 horas, inaugura el XXVIII Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social de la Universidad Carlos III (UC3M). Campus de Getafe (C/ Madrid).

-- 17.00 horas: En Madrid, el Senado acoge la jornada conmemorativa del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, organizada por Confederación ASPACE, con el lema #CuidarSinRenunciar.

-- 17.45 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de asociaciones de mujeres, en locales cedidos para sus actividades por el Instituto de las Mujeres.

-- 19.30 horas: En Madrid, Fundación Prodis presenta su nuevo calendario y recetario "Recetas de Inclusión". Universidad de Comillas, campus Arrupe de Madrid (C/ Mateo Inurria, 39).

CULTURA

-- 11.30 horas: En Madrid, el Museo Arqueológico Nacional presenta en su Sala de Novedades Arqueológicas un hallazgo del castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza) (C/ Serrano, 13).

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita la exposición 'Cautín' de la artista Seba Calfuqueo, comisariada por Marina Avia. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (P.º Prado, 8).