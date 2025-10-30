Corporate y M&A.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 31 de octubre (y 2)

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 31 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- CaixaBank presenta sus resultados del tercer trimestre.

-- 10.00 horas: Mapfre presenta sus resultados del tercer trimestre con las intervenciones del vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti, y el director general financiero, José Luis Jiménez, a través de una rueda de prensa telemática.

-- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con representantes de Ford España, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 63).

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2024, elaborado por Deloitte para APPA Renovables. La presentación correrá a cargo del director general de APPA Renovables, José María González Moya, acompañado por el presidente de la asociación, Santiago Gómez Ramos. En la sede del Club Español de la Energía (Pº de la Castellana, 257).

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente y director general de Renault Group España, Josep María Recasens, participa en la jornada 'Manifiesto Renault Group: por el futuro de la industria de automoción en España'. En Impact Hub Gobernador (C/Gobernador, 26).

-- 11.30 horas: Unicaja sus resultados del tercer trimestre en una conferencia con analistas. Formato 'online'.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, abrirán el seminario "Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones". Sede del Banco de España (C/Alcalá, 48)

NOTA.- El evento podrá seguirse también 'online' a través del canal de Youtube del Banco de España.

-- 13.00 horas: En San Bartolomé (Lanzarote), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el acto del 250º aniversario de la Fundación de Bodegas El Grifo. (LZ-30 km. 11).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Johannesburgo (Sudáfrica), la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la reunión ministerial del G20 del Grupo de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres, en el Radisson Hotel and Convention Centre Kempton Park; a las 13.00 horas, mantiene una reunión con la ministra de la Mujer y la Igualdad del Reino Unido, Jacqui Smith, en el Radisson Hotel and Convention Centre Kempton Park .

-- 09.00 horas: En Madrid, encuentro MBA Acelera, que conecta a pymes, inversores y universidades en torno a un modelo de empresa que combina crecimiento económico e impacto social. En el Espacio Pablo VI (Pº Juan XXIII, 3).

-- 09.00 horas: En Madrid, segunda jornada del Congreso Futuro Iberoamericano, con entrevista a Teresa Ribera, Vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, con Iñaki Gabilondo. A las 10.30 horas interviene José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; y a las 12.00 horas, Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012. En Casa de América (C/Marqués del Duero, 2) .

-- 09.20 horas: En Madrid, RTVE y Fundación Casa de México en España organizan un pase especial con motivo del estreno de la película 'Coco', este 1 de noviembre a las 15:50 horas en La 1. En Casa de México en España (C/ Alberto Aguilera, 20).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC) organiza la jornada 'La Medicina, la salud y el clima', en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) (Plaza de las Cortes, 11).

-- 11.00 horas: En Madrid, congreso Futuro Iberoamericano, segunda jornada, con la sesión "La universidad y los desafíos del futuro", con la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, y diálogo moderado por Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) entre Miguel Arrufat, Fundador UNIR y Grupo Proeduca; Cristovam Buarque, exrector de la Universidad de Brasilia y exministro de Educación de Brasil; Enrique Graue, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de Los Andes y exministro de Educación Nacional de Colombia. En Casa de América (C/Marqués del Duero, 2).

-- 11.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios, en la sede del Ministerio (Pl. de San Juan de la Cruz, 10).

-- 12.00 horas: En Madrid, el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, Samuel López, asiste a la IV Celebración Institucional de la Reforma Protestante. En el Instituto Internacional Americano (C/Miguel Ángel, 8).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Rey asiste al I Congreso Futuro Iberoamericano y pronuncia unas palabras a las 13.00 horas (C/ Marqués del Duero, 2).

-- 12.15 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH). Instituto Cervantes (C/ Barquillo, 4).

-- 13.15 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, firma los Memorandos de Entendimiento (MoU) con ONU Mujeres. Ministerio .

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, 14ª Edición de las Jornadas de Actualización en el tratamiento de la Leucemia Aguda, organizada por MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten y la Fundación MD Anderson Cancer Center España. En el Auditorio Fundación MD Anderson Cancer Center España (C/ Arturo Soria, 270).

-- 10.30 horas: En Madrid, jornada 'La Medicina, la salud y el clima, organizada por la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC). Interviene la ministra de Sanidad, Mónica García. En la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) (Plaza de las Cortes, 11).

CULTURA

-- 08.30 horas: En Madrid, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) presenta la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", con una visita guiada por la comisaria Karina Romero por las diferentes sedes de la exposición. En Fundación Casa México (C/Alberto Aguilera, 20). Concluirá a las 12.00 horas en el Instituto Cervantes (C/Alcalá, 49).

-- 11.00 horas: En Madrid, Luis Mateo Díez, académico y Premio Cervantes 2023, presenta en rueda de prensa su nuevo libro, 'El vigía de las esquinas' en la Librería Rafael Alberti (C/del Tutor, 57).

-- 11.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación en Barcelona. En Delegación del Gobierno en Cataluña (C/ Mallorca, 278).

-- 13.00 horas: En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentan la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. Participa en la muestra el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En el Instituto Cervantes (C/Barquillo, 4).

-- 19.00 horas: En Madrid, El escritor Federico Falco presenta 'Un cementerio perfecto', en conversación con la escritora Sabina Urraca. En la Librería Tipos Infames (C/San Joaquín, 3).