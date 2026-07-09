(AMP) Digi fija en 5,60 euros el precio de su salida a Bolsa, con una valoración de 1.662 millones

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPVS), lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital, según ha informado este jueves en un comunicado.

La oferta tendrá un tamaño base de unos 287 millones de euros, compuesto por un tramo primario de aproximadamente 150 millones de euros en acciones de nueva emisión y un tramo secundario de unos 137 millones de euros mediante la venta de acciones existentes, sin incluir la opción de sobreadjudicación del 15%.

Tal y como se anunció el pasado 29 de junio, la compañía tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

La operación está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto correspondiente a la oferta y a la admisión.

El proceso de aprobación del folleto, actualmente en curso e incluyendo todos los detalles de la operación y su calendario previsto, culminará con su puesta a disposición en el apartado de accionistas e inversores de la web corporativa de la sociedad y en la web de la CNMV, tras cuya aprobación está previsto que comience el periodo de oferta.

Cualquier adquisición de acciones deberá realizarse únicamente sobre la base del folleto aprobado y registrado por el supervisor, cuya aprobación no supone una valoración de los méritos de la oferta.

TRAMO PRIMARIO Y SECUNDARIO

El tramo primario de la operación consistirá en la emisión de 26,8 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros al precio de la oferta, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad.

Entre esas iniciativas figuran posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la denominada 'Smart Footprint' mediante nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue de su red móvil, tanto mediante acuerdos de compartición de red ('RAN sharing') como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

Por su parte, el tramo secundario incluirá la venta de 24,5 millones de acciones ya existentes por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad y cuyo accionista de control es Digi Communications N.V.

En total, la oferta comprenderá 51,3 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al precio de la oferta.

Además, Digi Romania concederá una opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora y en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7,695 millones de acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones ofrecidas inicialmente, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación en las Bolsas españolas.

Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, el accionista vendedor mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la sociedad.

Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), para una inversión de 100 millones de euros en la oferta, en calidad de inversor ancla.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

EL GRUPO DIGI MANTENDRÁ AL MENOS EL 75% DEL CAPITAL

La oferta, que se dirige a inversores cualificados, combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La operación contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completarán el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.