Corporate y M&A.- (AMP) Fluidra gana 163 millones entre enero y septiembre, un 33% más, y confirma previsiones

Prevé recibir la aprobación regulatoria para la adquisición del 27% de Aiper durante el último trimestre del año

Fluidra obtuvo un beneficio atribuido de 163 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 33% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, por los menores gastos de reestructuración, fusiones y adquisiciones e integración, según ha informado este jueves la compañía, que ha asegurado que confía en cumplir las previsiones para el 2025.

La empresa especializada en equipamiento para piscinas cerró el periodo con unas ventas de 1.724 millones, un 5% más y un 7% más a tipo de cambio y perímetro constantes, con un crecimiento del volumen en todas las regiones y una contribución positiva de los precios, que compensaron los efectos negativos del tipo de cambio.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 411 millones, un 6% más, con un margen del 24%, lo que refleja el mayor volumen y la constante disciplina operativa, al tiempo que se sigue invirtiendo en crecimiento.

La empresa ha recordado que está compensando el impacto de los aranceles este año mediante palancas comerciales, una mayor colaboración con los proveedores y la "excelencia" operativa a través de iniciativas de eficiencia.

A cierre de septiembre, el ratio de deuda sobre Ebitda era de 2,1 veces, una mejora de 0,2 veces respecto al mismo tramo de 2024 y alineado con su política financiera.

LAS VENTAS SUBEN EN TODAS LAS REGIONES

Fluidra ha destacado que las ventas experimentaron incrementos en todas las regiones, impulsadas por el crecimiento del volumen, la evolución de los precios y las adquisiciones realizadas por el grupo.

Norteamérica lideró el crecimiento con un aumento del 9% en las ventas a tipo de cambio y perímetro constantes, mientras que Europa registró un avance cercano al 4% y el resto del mundo, un 7,5%. Por su parte, el negocio de piscina comercial mantuvo su tendencia al alza, con una mejora del 10%.

Por otro lado, el 'Programa de Simplificación' ha permitido a Fluidra alcanzar un ahorro acumulado de 93 millones de euros hasta la fecha, manteniendo el objetivo de lograr los 100 millones de ahorro al cierre del ejercicio.

CONFÍA EN CUMPLIR LAS PREVISIONES

Fluidra ha asegurado que confía en cumplir las previsiones para el presente ejercicio, en las que contempla unas ventas de entre 2.160 y 2.220 millones de euros, un Ebitda ajustado de entre 500 y 520 millones de euros y un beneficio por acción ajustado de entre 1,33 y 1,40 euros.

Asimismo, la compañía prevé recibir la aprobación regulatoria para la adquisición del 27% de Aiper, fabricante de robots para la limpieza de piscinas, durante el último trimestre del año.

El presidente ejecutivo de la empresa, Eloi Planes, ha señalado que son unos "buenos" resultados y que están fortaleciendo las bases del éxito a largo plazo.

"Seguimos ganando cuota de mercado gracias a que en un entorno dinámico ejecutamos de forma disciplinada y centrada nuestra estrategia", ha añadido.