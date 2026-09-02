Corporate y M&A.- (AMP2) Cirsa y la italiana Lottomatica anuncian su fusión para crear un gigante del sector del juego

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La multinacional española del sector del juego Cirsa, ha anunciado su salida a bolsa con el objetivo de captar 460 millones de euros, de los cuales - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los representantes de la italiana no ven que la canibalización sea una opción y destacan las oportunidades de la fusión

MADRID/BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la que Cirsa será absorbida por Lottomatica, dando lugar a un gigante mundial del sector del juego y las apuestas deportivas, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros, según han informado ambas empresas este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La absorción de Cirsa por Lottomatica creará el segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo, con un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de aproximadamente 2.000 millones de euros.

Ambas sociedades, líderes en sus mercados de origen, Italia y España, cuentan con una cartera diversificada de mercados muy atractivos y de alto crecimiento, con aproximadamente 115 millones de euros anuales de sinergias de caja antes de impuestos, cuya materialización se espera para el tercer ejercicio completo posterior al cierre.

Se espera además que, durante los tres años siguientes al cierre de la fusión, el pago de dividendos a los accionistas alcance hasta 4.000 millones de euros.

La sociedad combinada conservará la denominación actual de Lottomatica, con su domicilio social, sede central y domicilio fiscal en Roma (Italia), y una segunda sede central para Cirsa en Barcelona.

El fondo estadounidense Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, ha suscrito el contrato de fusión a efectos de asumir determinados compromisos, entre los que se encuentra el de votar a favor de la fusión en la junta general de Cirsa que se convoque para su aprobación. También miembros clave del equipo directivo de Cirsa titulares de acciones de la compañía catalana han suscrito acuerdos con Lottomatica para votar a favor de la fusión.

Sujeto a la aprobación por la junta general de accionistas de Lottomatica, Blackstone estará representado en el consejo de administración de la nueva sociedad combinada por dos consejeros.

Como consecuencia de esta operación, los accionistas de Cirsa recibirán, en canje por sus acciones, 0,668 nuevas acciones de Lottomatica de nueva emisión por cada acción de Cirsa de la que sean titulares.

Conforme a la ecuación de canje indicada, las acciones representativas del 100% del capital social actual de Cirsa representarían, aproximadamente, un 32,5% del capital social de Lottomatica una vez sea efectiva la fusión. Blackstone se convertirá previsiblemente en el mayor accionista de la nueva sociedad, con aproximadamente un 24% del capital social.

CIRSA PAGARÁ DIVIDENDO EXTRAORDINARIO DE 262 MILLONES A SUS ACCIONISTAS

Además, con carácter previo a la ejecución de la fusión, se prevé la distribución por parte de Cirsa a sus accionistas de un dividendo extraordinario con cargo a prima de emisión de, aproximadamente, 262 millones de euros.

Asimismo, una vez completadas todas las formalidades corporativas y/o regulatorias pertinentes, Lottomatica tiene la intención de someter a la aprobación de los accionistas de la sociedad combinada una distribución de capital de 744 millones de euros, que se implementará mediante un dividendo extraordinario, una oferta voluntaria parcial de recompra de acciones propias o una combinación de ambos, según se determine en el momento pertinente.

Con carácter previo a la fecha de efectividad de la operación, y sujeto a la aprobación de sus respectivos órganos de gobierno, los accionistas de Lottomatica y Cirsa tendrán derecho a recibir, cada uno, sus dividendos ordinarios correspondientes al ejercicio 2026, cuyo pago se espera que tenga lugar en el segundo trimestre de 2027.

Si los dividendos ordinarios no se pagan antes de la fecha de efectividad de la operación, el dividendo extraordinario de Cirsa de 262 millones se incrementará.

Las acciones de Lottomatica continuarán admitidas a negociación en Euronext Milan, en la Bolsa italiana, y se espera que empiecen a cotizar en las Bolsas de Valores españolas a partir de la fusión.

La efectividad de la fusión está sujeta a ciertas condiciones suspensivas, incluyendo, entre otras, la aprobación de la operación por las respectivas juntas generales de las dos compañías, la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas, y que el porcentaje del capital social de Cirsa representado por las acciones titularidad de los accionistas que ejerciten el derecho de enajenación no supere el 5%.

Ambas empresas esperan que su fusión sea efectiva en el segundo trimestre de 2027.

El consejo de administración de la sociedad combinada contará con 13 miembros: los 11 consejeros actuales de Lottomatica y dos nuevos consejeros designados a propuesta de Blackstone.

Guglielmo Angelozzi será el presidente y consejero delegado de la nueva empresa y Laurence Van Lancker, el director financiero y consejero delegado adjunto. Por su parte, Antonio Hostench será el consejero delegado de Cirsa y Antonio Grau, su director financiero.

Esta operación ha contado con Deutsche Bank y Mediobanca como asesores financieros.

PRESENTACIÓN A LOS INVERSORES

Los equipos directivos de Lottomatica y Cirsa han celebrado este miércoles por la mañana una teleconferencia para presentar la propuesta de combinación a sus inversores.

Lo han hecho el presidente y consejero delegado de Lottomatica, Guglielmo Angelozzi; el director financiero y consejero delegado adjunto de Lottomatica, Laurence Van Lancker, y el ceo de Cirsa, Antonio Hostench.

Tras la explicación, los inversores han preguntado sobre la integración, el canje de las acciones y las sinergias, entre otras cosas, y los representantes de Lottomatica han afirmado que la canibalización de la compañía no es una opción, ya que se trata de un negocio totalmente complementario.

Asimismo, han destacado que las empresas cuentan con una base de clientes muy diferente y que, en todo caso, existen muchas oportunidades para mejorar los márgenes en la parte online.