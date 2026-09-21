Corporate y M&A.- Azkoyen designa a Lazard Asesores Financieros como asesor independiente durante la OPA de Ohmnia

Archivo - Sede de Grupo Azkoyen. - AZKOYEN - Archivo

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Azkoyen ha designado a Lazard Asesores Financieros como asesor financiero independiente para que le asista durante el proceso de la OPA formulada por Ohmnia Electronics.

Esta designación ha sido comunicado por el grupo navarro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la OPA anunciada por el grupo liderado por José Antonio Jainaga para adquirir Azkoyen por 244,5 millones.

El pasado 4 de septiembre la CNMV admitió a trámite esta OPA del grupo vasco Ohmnia, anunciada el 24 de agosto.

El grupo navarro ha señalado este lunes, en relación con la OPA que su Consejo de Administración ha designado a Lazard Asesores Financieroscomo asesor financiero independiente para que le asista durante el proceso de la OPA, "en línea con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo".