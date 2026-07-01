Bondalti solicita a la CNMV autorización para excluir a Ercros de bolsa

Archivo - Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bondalti ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorización para lanzar una OPA de exclusión de las acciones de Ercros de Bolsa, según ha notificado este miércoles al organismo supervisor.

La empresa ha pedido a la CNMV "que tenga por presentada la presente solicitud de autorización, junto con el folleto de la oferta y demás documentación que se acompaña", así como "por realizadas las manifestaciones contenidas en los mismos y se sirva admitirlos a trámite y autorizar la formulación de la oferta".

La Junta General de Accionista de Ercros ya aprobó este lunes la exclusión de bolsa de sus acciones, tras la oferta de adquisición presentada por Bondalti a un precio de 3,505 euros por título y que supondrá la compra del 100% del capital de la compañía.