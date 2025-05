La consulta de la OPA será un cuestionario en la web de Ecomomía hasta el 16 de mayo

Defiende que es un "procedimiento totalmente alineado con la normativa"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha detallado que la consulta pública anunciada por el Gobierno sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell estará abierta hasta el viernes 16 de mayo.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa antes de participar en la 40 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra del lunes al miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya.

Cuerpo ha explicado que la consulta tiene la intención de "recabar la información por parte de todos los agentes que puedan verse afectados: ciudadanos, empresarios, organizaciones", y tener toda la información necesaria para hacer una valoración completa sobre si elevar o no la operación al Consejo de Ministros.

Ha defendido que es un "procedimiento totalmente alineado con la normativa" y con los plazos legales establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia, y ha citado su artículo 10.4.

Las partes interesadas podrán participar a través de un cuestionario que estará disponible en la web del Ministerio, y podrán "dar su opinión con respecto a estos criterios de interés general y cómo se ven afectados por la operación".

INTERÉS GENERAL

Cuerpo ha explicado que lo que piden es que las partes interesadas "digan si hay algún criterio de interés general distinto al de competencia".

"No es una consulta 'OPA sí, OPA no'. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar, precisamente, el Gobierno en esta tercera fase", y ha añadido que la información no será vinculante para el Gobierno.

PLAZOS

Preguntado sobre plazos, ha respondido que la decisión de elevar la operación al Consejo de Ministros se debe hacer el 27 de mayo como límite y que hasta el 16 de mayo hay siete días hábiles.

Ha añadido que las opiniones que se envíen a través del formulario podrán hacerse públicas para dar un elemento de transparencia al proceso.

