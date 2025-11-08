Corporate y M&A.- El Festival Arena Negra (Fuerteventura) reúne a unas 17.000 personas en su primera noche

Festival Arena Negra (Fuerteventura) reúne a unas 17.000 personas en su primera noche - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

La primera noche del Festival Arena Negra reunió a alrededor de 17.000 personas en la playa de Gran Tarajal (Fuerteventura), que vibraron con el pop de Antonio Orozco y el rock veterano de Miguel Ríos como cabezas de cartel, así como la fusión musical de Aldara y los ritmos de Grupo Extra.

Según informa la organización, la grancanaria Aldara, ganadora de los Premios Canarios de la Música en 2021, dio el pistoletazo de salida con un concierto en el que combinó géneros como el pop, latin, urbano o incluso la cumbia.

Posteriormente, el mito de la música en español, Miguel Ríos, dio una lección de buen rock en el escenario. El rock y el country de su último trabajo discográfico, El Último Vals, dieron paso a algunos de sus mayores éxitos, que son parte de la historia musical de este país.

Luego fue el turno de Antonio Orozco, una de las figuras más relevantes del pop español que conmemora sus 25 años de trayectoria musical con La Gira de Mi Vida.

La noche culminó con el ritmo de Grupo Extra, que hizo bailar al público congregado en la playa de Gran Tarajal, con un concierto cargado de energía escénica, coreografías y armonías contagiosas.

Por último, el Festival Arena Negra continúa este sábado, 8 de noviembre, con El Duende Callejero, Guaynaa, Abraham Mateo y Lucho RK a partir de las 19.00 horas en el escenario principal. Asimismo, se celebrará la programación de día, a partir de las 12.00 horas en el recinto ferial de Gran Tarajal.