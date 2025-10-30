Corporate y M&A.- Fluidra gana 163 millones entre enero y septiembre, un 33% más

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fluidra obtuvo un beneficio atribuido de 163 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 33% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, por los menores gastos de reestructuración, fusiones y adquisiciones e integración, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa cerró el periodo con unas ventas de 1.724 millones, un 5% más y un 7% más a tipo de cambio y perímetro constantes, con un crecimiento del volumen en todas las regiones y una contribución positiva de los precios, que compensaron los efectos negativos del tipo de cambio.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 411 millones, un 6% más, con un margen del 24%, lo que refleja el mayor volumen y la constante disciplina operativa, al tiempo que se sigue invirtiendo en crecimiento.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))