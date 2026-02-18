Corporate y M&A.- Gabriel Vera, nombrado secretario del consejo de Administración del Grupo Sener

Gabriel Vera, nuevo secretario del Consejo de Administración del Grupo Sener - PEDRO CURBELO-SENER

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Grupo Sener ha aprobado el nombramiento de Gabriel Vera Artázcoz como nuevo secretario, un cargo que asume tras 16 años de experiencia jurídica en el grupo Sener y una "sólida trayectoria" en gobierno corporativo y asesoramiento en M&A.

Según ha informado Sener en un comunicado, Gabriel Vera se encargará de "auxiliar al presidente" y asegurar el buen funcionamiento del consejo, velando por la legalidad formal y material de sus actuaciones.

Gabriel Vera compaginará esta labor con la secretaría de los consejos de los principales negocios del grupo, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia societaria de sus sociedades y el asesoramiento legal en materia de adquisiciones y reestructuraciones (M&A), que venía desarrollando hasta la fecha.

Gabriel Vera es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en la escuela de negocios IESE y el Programa Executive para consejeros en materia de buen gobierno corporativo en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid.

Inició su carrera profesional en el despacho Garrigues como abogado mercantil. En 2010, se incorporó a Sener, donde trabajó en la contratación de proyectos en los ámbitos energético y de infraestructuras y en su gestión jurídica.

Entre 2019 y 2024, fue director de Asesoría Jurídica del área Aeroespacial y Defensa. En este tiempo, ha asesorado al Grupo tanto en varias de sus reestructuraciones societarias, así como en las adquisiciones realizadas en los últimos años por parte de Sener como las empresas Tryo (2018), Tactix (2022), Quark (2023) y SCR (2024).