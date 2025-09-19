Illa afirma que el interés general queda preservado en la OPA de BBVA al Sabadell con las medidas del Gobierno

VITORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el interés general queda preservado en la OPA del BBVA al Banco Sabadell con las medidas adoptadas por el Gobierno central.

Durante su participación en un desayuno informativo del grupo Prensa Ibérica y el grupo Noticias, celebrado en el Gran Hotel Lakua de Vitoria, preguntado por quien va a 'ganar la partida' en la OPA lanzada por el BBVA al Banco Sabadell, Illa ha dicho que "no lo pondría en términos de ganar o perder".

Según ha considerado, "es bueno que haya diversidad en el ámbito financiero" y, en su opinión, "los procesos de concentración tienen que tener un límite". "Ahora es el momento de que hablen los accionistas", ha dicho, para defender que "el Gobierno de España ha actuado como debía de actuar". "Y, gane quien gane el partido, ya está garantizado que ningún espectador pierde", ha asegurado.

Salvador Illa ha insistido en que "se han tomado unas medidas por parte del Gobierno de España en defensa del interés general que aseguran que, decidan lo que decidan los accionistas, que lo van a decidir la mayoría de ellos en lógica económica, el interés general queda preservado".

Tras destacar entre las medidas la que obliga, en el horizonte de tres años, a mantener la personalidad jurídica propia de Banco Sabadell, prorrogable dos años más, Illa ha afirmado que, "al final, el bien común, el interés general, tiene que estar por encima de todo".