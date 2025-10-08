Pradales dice que es el momento de los accionistas en la OPA de BBVA y será positiva para Euskadi y Cataluña

El Lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales (i), y el presidente del PNV, Aitor Esteban (d), durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 8 de octubre de 2025 en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

Ve necesarias operaciones de consolidación financiera en Europa y dice que trabajan para lograr una mayor aportación de BBVA a Euskadi

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que es el momento de que "decidan los accionistas" en la OPA de BBVA sobre Sabadell y, tras señalar que es "obvia" la necesidad de operaciones de consolidación financiera en Europa, cree que el resultado de esa operación va a ser "positiva" para Euskadi y espera que también lo sea para Cataluña.

En su intervención en Nueva Economía Forum en Madrid, el lehendakari se ha referido a la OPA del banco vasco sobre el Sabadell, que está en su semana decisiva.

Pradales ha señalado que se está trata de una operación entre dos empresas privadas y ha defendido que "tienen que ser los accionistas quienes decidan". "Es el momento de los accionistas. Lo estamos viendo precisamente ahora. Tienen que tomar las decisiones que entiendan adecuadas", ha añadido.

El lehendakari ha agregado, por otra parte, que es "obvia" la necesidad de "una cierta consolidación" en el ámbito financiero y en Europa. Según ha manifestado, eso es algo que "nadie lo pone en duda, porque se necesita "un sector financiero fuerte y competitivo en el conjunto de la Unión Europea" y, sobre todo, en un momento geopolítico "tan complejo" como el actual.

"Hay necesidad de inversión de escala muy importante en el ámbito de la energía, de las tecnologías. Necesitamos, por lo tanto, operaciones de consolidación financiera", ha añadido.

Imanol Pradales ha apuntado también que la relacion que tienen desde el Gobierno vasco y él personalmente con el BBVA es "excelente". "Tenemos una relación institucional muy buena, y creo que estamos intentando, tanto el presidente del BBVA como yo, como lehendakari, que la aportación que haga el BBVA en el territorio vasco sea cada vez más relevante y más importante, en términos de apoyo al tejido empresarial, al cliente minorista y de apoyo a las transformaciones que se están intentando llevar a cabo en el conjunto de la economía vasca".

El lehendakari cree que el resultado de la OPA "que pueda salir en los próximos días va a ser positiva para Euskadi" y espera que sea positiva también para Cataluña. "Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días", ha agregado.

"Y quiero pensar que se va a abordar con la sensibilidad necesaria tanto para Euskadi como para Cataluña. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir y desde luego nosotros lo que tenemos claro es que necesitamos contar con una mayor inversión, arraigo y, de alguna forma, favorecer más capacidad financiera en Euskadi y para eso un actor como el BBVA es fundamental", ha indicado Pradales que, en relación a cuestiones de carácter operativo, ha señalado que eso está en manos del Gobierno central.