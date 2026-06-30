Principales titulares de los periódicos para el martes 30 de junio

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Feijóo extiende sospechas sobre el censo de las elecciones"

-- "La tragedia de la familia venezolana que vivía en Galicia. "

EL MUNDO

-- "El Supremo se plantea parar la regularización por "colisionar con la UE"

-- "Con los 'cazadores de drones' en el Donbás"

ABC

-- "Bono controla cinco empresas en Dominicana para hacer negocios"

-- "Gertrudis se niega a aclarar las dudas sobre su trabajo con Zapatero"

LA RAZÓN

-- "El juez constata la infiltración de la trama Leire en la SEPI"

-- "Una potente réplica sacude Venezuela sin causar más daños"

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo acusa a Sánchez de alterar el censo electoral con la 'ley de nietos'"

-- "El juez imputa a la presidenta de la SEPI ya otras 24 personas por la trama Leire"

EL PERIÓDICO

-- "Tarragona busca atraer el turismo de cruceros de BCN"

-- "Decae la esperanza de hallar supervivientes en Venezuela tras una fuerte réplica sísmica"