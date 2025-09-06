Corporate y M&A.- Principales titulares de los periódicos para sábado 6 de septiembre

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La justicia inicia el curso en un clima de máxima tensión"

-- "Putin amenaza con atacar a las tropas europeas en Ucrania"

EL MUNDO

-- "Perelló retrata la deslealtad de Sánchez ante la cúpula judicial"

-- "BBVA encara el final de la OPA sin mejorar el precio y el Sabadell la ve "incluso peor"

ABC

-- "Perelló se revuelve ante los ataques de Sánchez y avisa: "No obedecemos órdenes"

LA VANGUARDIA

-- "El BBVA se lanza a la opa sin subir su oferta a los accionistas del Sabadell"

-- "Choque frontal entre jueces y el Gobierno en presencia del Rey"

LA RAZÓN

-- "Perelló frena a Sánchez: "No obedecemos órdenes""

-- "Feijóo muestra una sintonía total con Ayuso, que consiguió parar a Vox"

EL PERIÓDICO

-- "La opa al Sabadell entra en fase decisiva y queda en manos de los accionistas"

-- "Perelló, con los jueces"