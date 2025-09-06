Corporate y M&A.- Principales titulares de los periódicos para sábado 6 de septiembre

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La justicia inicia el curso en un clima de máxima tensión"
-- "Putin amenaza con atacar a las tropas europeas en Ucrania"
EL MUNDO
-- "Perelló retrata la deslealtad de Sánchez ante la cúpula judicial"
-- "BBVA encara el final de la OPA sin mejorar el precio y el Sabadell la ve "incluso peor"
ABC
-- "Perelló se revuelve ante los ataques de Sánchez y avisa: "No obedecemos órdenes"
LA VANGUARDIA
-- "El BBVA se lanza a la opa sin subir su oferta a los accionistas del Sabadell"
-- "Choque frontal entre jueces y el Gobierno en presencia del Rey"
LA RAZÓN
-- "Perelló frena a Sánchez: "No obedecemos órdenes""
-- "Feijóo muestra una sintonía total con Ayuso, que consiguió parar a Vox"
EL PERIÓDICO
-- "La opa al Sabadell entra en fase decisiva y queda en manos de los accionistas"
-- "Perelló, con los jueces"