El Auditorio Ciudad de León acogerá este viernes la propuesta de danza contemporánea y tradicional 'Dique'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La danza contemporánea regresará al Auditorio Ciudad de León este viernes a las 20.30 horas con el espectáculo 'Dique' de la compañía Nova Galega de Danza, una obra que fusiona el baile tradicional y el lenguaje contemporáneo para recuperar la memoria local, la de las estibadoras que transportaron en 58.000 cestos piedra y tierra para la construcción de dique seco de la Campana de Ferrol.

'Dique' llega al Auditorio leonés dentro del programa de Artes Escénicas para público adulto que ha diseñado la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, incluido además en la Red Estatal de Artes Escénicas - Platea.

En el 150 aniversario del inicio de la construcción del citado dique, Nova Galega de Danza invitó a la directora de escena Marta Pazos para realizar su homenaje a aquella gesta. Así, la propuesta fusiona la danza contemporánea y la danza tradicional gallega en una conversación que refleja la conexión entre el pasado y el presente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Bajo la dirección artística de Jaime Pablo Díaz y la dirección de escena y dramaturgia de Marta Pazos, ocho bailarinas recrean el trabajo de las estibadoras. Son Nuria Alaña, Carmen Cebrián, Alba Cotelo, Estefanía Gómez, Alicia López, Laura Santamariña, María de Vicente e Inés Vieites. La coreografía recae en Belén Martín Lluch, el diseño sonoro y composición musical es de Clara Aguilar y el cover de Lúa Cárdenas.

El precio de las entradas es de diez euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

La obra de ingeniería hidráulica más importante del siglo XIX en España fue excavada por mujeres. Entre 1874 y 1879 fue ejecutada la construcción del Dique de la Campana de Ferrol, donde un total de 200 mujeres retiraron 245.000 metros cúbicos de tierra y piedras que transportaron en 58.000 cestos cada una sobre sus cabezas.

En la obra confluyen tradición y modernidad; fuerza y resiliencia; sindicalismo y empoderamiento; solidaridad y comunidad, así como celebración y renacimiento para narrar la historia de aquellas mujeres silenciadas que, por el mismo trabajo, cobraban menos que los hombres.