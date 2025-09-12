Oliu (Sabadell) espera que los accionistas "entierren" la OPA de BBVA, que ve altamente gravosa

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, en rueda de prensa - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

Afirma que una potencial mejora del precio debería ser "muy sustancial" para que el consejo reconsiderase su rechazo a la OPA

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)/MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado que la OPA de BBVA ha pasado de ser una oferta neutra a una "altamente gravosa" para los accionistas residentes en España: "Esta oferta concreta de OPA, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas".

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa junto al consejero delegado, César González-Bueno, y el director financiero, Sergio Palavecino, después de que el consejo de administración haya recomendado a sus accionistas rechazar la oferta de BBVA.

Preguntado por el posicionamiento del accionista David Martínez Guzmán, que rechaza la oferta actual de BBVA, pero se muestra disconforme con algunas opiniones y argumentos del informe del consejo de Sabadell, Oliu ha asegurado que cuando se habla del dinero, Martínez está "absolutamente de acuerdo" con él.

Sobre una posible mejora del precio por parte de BBVA y la posición que tomaría el consejo de administración, Oliu ha señalado que se abriría "otro capítulo del culebrón" y, en ese momento, se vería lo que pasa. "En principio tendría que ser un cambio muy sustancial para que el consejo, y en su totalidad, pudiese reconsiderar su posición", ha concluido.

