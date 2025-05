Turull (Junts) pide al Gobierno una "decisión política" y no autorizar la OPA al Sabadell

El consejero de Junts no emitió voto particular para poder introducir elementos que permitan bloquearla

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado este viernes al Gobierno que tome una "decisión política" y no autorice la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell.

"Ahora es el momento de la política, y en el momento de la política debe tomarse una decisión. La decisión que nosotros pedimos que se tome es que no se autorice esta OPA. Hay fundamento jurídico, hay parte legal, para que el gobierno del Estado tome esta decisión", ha expresado en declaraciones a los medios.

Ha sostenido que la OPA es perjudicial para Cataluña y, preguntado por el motivo por el cual el consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuesto por Junts, Pere Soler, no emitió un voto particular en este sentido en el informe del miércoles, ha asegurado que era la forma de introducir condiciones que permiten al Gobierno bloquear la operación.

"Si hubiera votado en contra, habría quedado con un voto en contra, pero eso que se ha logrado introducir en el informe da amparo legal, por la excepcionalidad de que conste en el informe que se ha aprobado por unanimidad de que existen graves problemas de competencia en Cataluña. Esto no estaría", ha explicado.

AMPARO LEGAL

Según él, el informe de Competencia debe tener parámetros absolutamente técnicos y no se puede posicionar sobre los puestos de trabajo u otros temas de interés general, por lo que ha pedido responder con "excepcionalidad".

"No le corresponde decir lo que es el interés general, nos corresponde a los políticos. Nosotros no nos refugiaremos en técnicos. Nosotros debemos mojarnos políticamente, y hay amparo legal para que esta OPA no se autorice. El informe lo permite", ha valorado.

CONSECUENCIAS

Preguntado por si habrá consecuencias políticas a que no se bloquee la operación por parte del Consejo de Ministros, ha asegurado que no negocian a través de los medios de comunicación ni hacen "grandes amenazas".

Además, ha garantizado al Gobierno el apoyo de su partido a la eventual desautorización, "como el de tantos otros grupos que ya la han manifestado", y ha asegurado que ahora mismo la decisión es política porque, a la luz de las recomendaciones que habría introducido Soler, tiene amparo legal.

"Con el informe que se ha aprobado, el Gobierno del Estado tiene mecanismos, tiene amparo legal para poder ponerse en contra y que no salga adelante esta OPA. Por tanto, 'clar i català', sin matices, nosotros estamos en contra de que se autorice esta OPA"

SALVADOR ILLA

Turull se ha referido también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha pedido que no espere a ver qué opina sobre el tema el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se posicione en una cuestión que considera que tiene un "gran consenso" en Cataluña.

"¿Quién falta que se posicione clarísimamente, nítidamente? El presidente Illa. ¿Por qué? ¿Qué justificación ha dado? Esperamos a ver lo que dice Madrid. Hombre, no. Hombre, no. Liderar quiere decir, ei, esto es prejudicial para Catalunya", ha dicho.

EFECTOS EN LA ECONOMÍA

Según Turull, si la operación sale adelante, sería perjudicial para Cataluña: "Afecta gravemente a la competencia en el territorio catalán porque, a medio y largo plazo, puede afectar mucho el acceso al crédito de la pequeña, media y microempresa, que es el gran motor de la economía catalana"

Ha afirmado que Cataluña "no se puede permitir perder un banco más" tras la experiencia de las cajas de ahorros durante la crisis de 2008, y que la situación geopolítica actual refuerza su oposición a la operación.

"No es una decisión de ahora. Esto ya salió hace un año y ahí ya nos manifestamos, y nos hemos ido manifestando siempre. Esto lo sabe todo el mundo, lo saben todas las partes. Lo sabe el Sabadell, lo sabe el BBVA, lo sabe el Gobierno del Estado, lo sabe el PSOE, lo sabe todo el mundo", ha concluido.

