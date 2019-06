250 expertos eligen las 25 mejores películas de esta década

Actualizado 15/06/2019 11:50:39 CET

250 expertos de todo el mundo han seleccionado las mejores películas estrenadas en la década de los 2010. La oscarizada Mad Max: Furia en la carretera, de George Miller se ha alzado con el primer puesto de una encuesta internacional que ha recogido la opinión de críticos, distribuidores, académicos y cineastas de varias nacionalidades. El árbol de la vida, de Terrence Malick y ganadora de una Palma de Oro de Cannes en 2011, se ha quedado en segunda posición.

En otoño de 2018, World of Reel realizó una encuesta mundial a críticos, académicos de cine, realizadores y figuras relacionadas con el sector para conocer cuáles eran las películas mejor valoradas que se hayan estrenado en esta década. Entre los expertos hay periodistas de medios de prestigio como Variety, The New York Times, Les Inrockuptibles, The Guardian o Berliner Zeitung.

La lista no contempla los estrenos de este 2019. El filme protagonizado por Charlize Theron y Tom Hardy consiguió aunar el mayor número de apoyos, en un ranking que ha estado muy reñido, puesto que El árbol de la vida se quedó en segunda posición por apenas nueve votos.

Entre los títulos destacados se encuentran largometrajes como Moonlight, La red social o The Master, las cintas que hayan coincidido en puntuación comparten también la posición. Entre los diez primeros filmes, solo dos no han sido rodados en inglés: Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y Nader y Simin, una separación, del iraní Asghar Farhadi.

Entre las 25 películas del resto de la lista, solamente una está dirigida por una mujer, Toni Erdmann, de la alemana Maren Ade, mientras no hay ningún filme de animación y solamente uno de género documental, The Act of Killing, de Joshua Ooppenheimer.

1.- MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA (GEORGE MILLER)

2. EL ÁRBOL DE LA VIDA (TERRENCE MALICK)

3. MOONLIGHT (BARRY JENKINS)

4. BOYHOOD (RICHARD LINKLATER)

5. LA RED SOCIAL (DAVID FINCHER)

6. THE MASTER (PAUL THOMAS ANDERSON)

7. ROMA (ALFONSO CUARÓN)

8. EL HILO INVISIBLE (PAUL THOMAS ANDERSON)

9. NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN (ASGHAR FARHADI)

10. A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS (JOEL E ETHAN COEN)

10. DÉJAME SALIR (JORDAN PEELE)

El resto de la lista:

12. Under the Skin (Jonathan Glazer)

13. Carol (Todd Haynes)

13. Margaret (Kenneth Lonergan)

15. Toni Erdmann (Maren Ade)

16. Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Apichatpong Weerasethakul)

17. Twin Peaks: The Return (David Lynch)

18. Her (Spike Jonze)

18. Call Me by Your Name (Luca Guadagnino)

20. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer)

20. Origen (Christopher Nolan)

20. Holy Motors (Léos Carax)

21. La ciudad de las estrellas: La La Land (Damien Chazelle)

21. 12 años de esclavitud (Steve McQueen)

23. Copia certificada (Abbas Kiarostami)

24. The Florida Project (Sean Baker)

24. Amor (Michael Haneke)

25. Ida (Pawel Pawlikowski)