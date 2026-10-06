La 71 Seminci acogerá los estrenos en España de 'Elsinore' y 'Cameron Winter at Carnegie Hall'

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá los estrenos en España de las películas 'Elsinore', del director australiano Simon Stone, y 'Cameron Winter at Carnegie Hall', del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson.

La película 'Elsinore', protagonizada por Andrew Scott y la ganadora del Óscar Olivia Colman, se proyectará fuera de concurso en la Sección Oficial el próximo 26 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes.

La cinta, galardonada con el Premio Internacional del Público en el Festival de Toronto e inspirada en la historia real del actor escocés Ian Charleson durante la preparación de la obra Hamlet tras su diagnóstico de sida, cuenta también en su reparto con Billie Piper, Luke Thompson, Peter Mullan y Adeel Akhtar.

Por su parte, la sección Tiempo de Historia completará su selección de 18 títulos de no ficción con la incorporación de 'Cameron Winter at Carnegie Hall', tras su paso por el Festival de Nueva York.

El trabajo de Paul Thomas Anderson traslada a la pantalla en formatos de 16 y 35 mm el concierto para piano de tres temas ofreció el músico y líder de la banda Geese el 11 de diciembre de 2025 en el Carnegie Hall.

Asimismo, la Sección Oficial de la 71 Seminci ampliará su programación fuera de concurso con 'El peso de la libertad' ('The Weight'), ópera prima de Padraic McKinley ambientada en la Gran Depresión que protagonizan Ethan Hawke, Russell Crowe y Julia Jones; 'Talento para matar', largometraje dirigido por Anton Corbijn con un reparto encabezado por Helen Mirren, Olivia Cooke y Alden Ehrenreich; y la comedia 'El arte del engaño', del francés Pierre Salvadori.

Por último, el apartado de Proyecciones Especiales ofrecerá la película 'The Rivals of Amziah King', segundo largometraje de Andrew Patterson protagonizado por Matthew McConaughey, y el documental 'El ladrón de la noche', debut en el largometraje del realizador español G. Hernández sobre el rapero Elio Toffana y su entorno familiar, una producción ejecutiva a cargo de Cayetana Guillén Cuervo.