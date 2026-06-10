Academia de Cine lanza el Programa de intervención audiovisual en prisiones: "Sirve para ver algo nuevo y despejarnos"

La iniciativa, desarrollada junto a Instituciones Penitenciarias, llevará talleres de capacitación profesional, actividades creativas, proyecciones y encuentros con profesionales del cine a diferentes prisiones. - ALBERTO ORTEGA/ACADEMIA DE CINE

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha presentado este miércoles el Programa de intervención audiovisual en entornos penitenciarios en el Centro Madrid IV (Navalcarnero), donde alrededor de 250 reclusos han podido ver 'Sorda', de Eva Libertad, y participar en un coloquio con el actor protagonista Álvaro Cervantes, ganador del Goya por su actuación.

"Este programa nos ayuda no solo por la reinserción sino por ver algo nuevo, algo de la calle. La verdad es que nos viene muy bien", ha comentado a los medios de comunicación el recluso José Manuel, que ha desvelado que la sala estaba llena para ver la cinta.

El recluso ha admitido que sus más de 200 compañeros que han acudido al salón de actos de Madrid IV -un centro con más de 600 presos- se han sentido identificados con 'Sorda' por no "ser escuchados" y ha asegurado que ha habido mucha emoción durante el visionado. "Mientras la veíamos, comentábamos entre nosotros y algunos pensábamos que llevaban razón los personajes de Álvaro Cervantes o Miriam Garlo", ha señalado.

Por su parte, su compañero Alejandro ha matizado que él se ha sentido solo "un poco" identificado porque la situación que ellos atraviesan no es igual a la discapacidad que narra la cinta. "Me ha servido para entender un poco el mundo sordo", ha afirmado antes de ensalzar este programa que le sirve para "hacer algo diferente". "Con esta acción, esta mañana hemos estado aquí y ya no en el gimnasio o trabajando", ha indicado.

Otro de los reclusos que ha hablado con los medios ha sido Jose Fernando, que se ha descrito como un "amante" del cine, sobre todo el cine español, y ha señalado que participa en la revista del centro penitenciario y es uno de los miembros del 'Cine Fórum'. "A mi me gusta mucho el cine y este programa sirve para despejarnos", ha recalcado.

Durante el coloquio, el actor Álvaro Cervantes ha respondido algunas preguntas de los presos y ha explicado las dificultades del rodaje de la película, pero también el disfrute por encarnar a Héctor. "Tuve un año para prepararme este papel, lo cual no suele ser muy frecuente, y eso me ha permitido entenderlo mejor", ha comentado.

El actor, que ha recalcado que 'Sorda' descubre un universo "desconocido" para gran parte del público, ha sido preguntado por las dificultades del rodaje a la hora de la comunicación. "Muy buena pregunta. Es imposible que un rodaje sea 100% accesible. Nosotros teníamos intérpretes que impartían clases a todo el equipo", ha recordado.

Asimismo, Cervantes ha lamentado que el "mundo no está hecho para personas sordas", por lo que ha reivindicado más producciones y más sensibilidades como las que aborda 'Sorda'.

PROGRAMA PARA "FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO"

Por su parte, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha destacado el papel del cine y el audiovisual como herramientas de desarrollo personal, formación e inclusión social durante la presentación del Programa de Intervención Audiovisual en Entornos Penitenciarios.

"Es una iniciativa que utiliza el cine y el audiovisual como herramientas de desarrollo personal, formación, inclusión social y reinserción", ha afirmado Méndez-Leite. La iniciativa, impulsada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Academia de Cine, utiliza el cine y el audiovisual como instrumentos para favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.

"Queremos aprovechar las cualidades del audiovisual, del cine, como espacio de reflexión, como generador de debates y como ejemplo para trabajar aspectos de las relaciones interculturales, género y la educación en valores. En definitiva, fomentar el pensamiento crítico", ha explicado.

Durante su intervención, Méndez-Leite ha subrayado que uno de los objetivos de la iniciativa es fomentar el pensamiento crítico entre los internos y garantizar su acceso a la cultura. "Este programa no solo consigue que las personas privadas de libertad no estén privadas también del acceso a la cultura, también tiene como finalidad dar alternativas futuras que les sean útiles para vivir en sociedad", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que el proyecto proporciona formación técnica y profesional en diferentes especialidades de la industria audiovisual, entre ellas iluminación, maquillaje y peluquería, vestuario o producción, así como en otros oficios vinculados al sector.

Según ha explicado la coordinadora del Departamento de Desarrollo e Investigación de la Academia de Cine, Inés Enciso, la línea de formación comprende dos áreas complementarias orientadas al desarrollo personal y profesional de las personas privadas de libertad. Por un lado, se desarrollarán talleres de capacitación profesional para proporcionar formación técnica en diferentes especialidades de la industria audiovisual, como iluminación, maquillaje y peluquería, vestuario, producción y otros oficios vinculados al sector.

La finalidad es facilitar herramientas y competencias que favorezcan la inserción laboral de las personas participantes y promuevan nuevas oportunidades de incorporación social a través de profesiones relacionadas con el ámbito audiovisual.

Dentro de esta línea, ya se han desarrollado experiencias en los centros penitenciarios de Tenerife II y Valencia Antoni Asunción, así como en los centros de inserción social Carmen Avendaño, en Vigo, y el Centro de Inserción Social Torre Espioca, en Picassent (Valencia).

EL PODER TRANSFORMADOR DEL CINE

En declaraciones a los medios tras el encuentro con los internos, Cervantes se ha mostrado especialmente satisfecho por la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. "Estuve hace unos meses en Picassent, cuando todavía no se había implementado el programa como tal, y ver que ya es una realidad me parece muy interesante", ha señalado.

El actor ha reivindicado el "poder transformador", especialmente en un entorno como Madrid IV donde cobra "todo el sentido" en espacios por su capacidad para generar reflexión, diálogo y referentes.

"Es una película que deja un poso y genera debate, reflexión y diálogo en los días posteriores. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a una película y, en un lugar como un centro penitenciario, se convierte también en una herramienta de trabajo", ha señalado.

Respecto al encuentro mantenido con los internos, ha asegurado haber percibido "un agradecimiento extra" por parte de los asistentes. "Han valorado que hayamos venido a compartir con ellos nuestro oficio. Me gusta poder explicar no solo el trabajo de actuación, sino todo lo que implica hacer una película. Eso ha formado parte del diálogo posterior y siempre es enriquecedor para ambas partes", ha apostillado.