La Academia de Cine reitera que los influencers acuden a los Goya asociados a patrocinadores

Archivo - El actor Álvaro Cervantes (3d), la actriz Miriam Garlo (2i) y la cineasta Eva Libertad (3i), posan en el photocall del Encuentro de Nominados de la 40 edición de los Premios Goya, celebrado en el Real Casino de Madrid, a 02 de febrero de 2026, e - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gala de los Goya celebró su 40 edición el pasado 28 de febrero en Barcelona, en una noche en la que 'Sirat', con seis galardones, y 'Los Domingos', con cinco, fueron las grandes triunfadoras de una cita que también contó con la presencia de varios influencers.

Por ejemplo, por la alfombra roja desfilaron y atendieron a medios de comunicación influencers como Laura Escanes, Dulceida o Marina Rivers. Una asistencia que ha despertado en el Festival de Málaga la crítica de algunos actores como Carmen Maura, Yolanda Ramos o Norma Ruiz, quienes han afirmado que debe primar la asistencia de los profesionales de la industria.

Al respecto, fuentes de la Academia reiteran a Europa Press que los influencers que acudieron a la gala de los Goya lo hicieron "asociados a los patrocinadores".

La primera actriz que se quejó de forma irónica de la presencia de los influencers fue Yolanda Ramos que en redes sociales respondió a un vídeo que criticaba esta cuestión. "Nada en contra de las influencers, pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca", aseguró.

Durante la ceremonia de apertura del Festival de Málaga, la influencer Lola Lolita --que acudió en 2025 a los Goya en Granada-- defendió a sus compañeras. "Yo creo que a día de hoy la presencia de todos esos elementos son importantes, sobre todo para dar visibilidad al cine español, que tengan presencia en redes y que gente que tiene mucha exposición y mucha visibilidad sobre esto se limite, me parece algo esencial", ha señalado.

En el lado contrario se posicionaron actrices como Carmen Maura, que indicó que "las influencers no hacen cine". "No soy la organizadora de los Goya, entonces lo de las influencers pues me parece muy bien, pero no hacen cine", señaló. Asimismo, la actriz Andrea Duro confesó que la presencia de los influencers les ha podido "afectar" a los actores. "Deberíamos estar más presentes", respondió.

En el mismo sentido, Norma Ruiz defendió que debería "primar" los profesionales de la industria y recordó que ella ha hecho cuatro películas en el último año. "Es la fiesta del cine español. La Academia o el que se encargue de las invitaciones debe primar a los actores. He echado mucho en falta a los profesionales. No estaban", criticó en Málaga.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó en la ciudad andaluza que "todo el mundo tiene su lugar" y comentó que las invitaciones pertenecen a la Academia.