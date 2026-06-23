La Academia pide al Ministerio de Cultura más tiempo para el plazo de enmiendas a la Ley del Cine

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso aborda hoy la convalidación de dos decretos-ley: uno que declara diversos ev - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine se ha sumado a la petición que el sector audiovisual español ha hecho llegar al Ministerio de Cultura para que se extienda el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas para la Ley del Cine.

Así lo ha hecho saber la institución en un comunicado en el que explica que el "objetivo es que todas las partes implicadas en el nuevo marco legislativo puedan colaborar en un texto que marcará el futuro de la industria audiovisual, y que todos los aspectos del mismo puedan ser considerados y debatidos".

"Por ello, se pide al Ministerio que esta ley, actualmente en tramitación parlamentaria, extienda su periodo de enmiendas, garantizando la mejor inclusión de las consideraciones de todos los agentes de la industria", añade la Academia.

Precisamente el pasado jueves, un total de trece entidades de distintos sectores del audiovisual y cine español -producción, distribución, exhibición y televisión, remitieron una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que pedían tener un margen temporal más amplio para que los grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas a una norma "trascendental para el sector".

Entre las asociaciones firmantes se encuentran la AECINE (Asociación Estatal de Cine), AEVOD (Asociación Española de Vídeo on Demand), ACCIÓN (Asociación de directores y directoras de cine), DIBOOS (Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y Efectos Visuales), FECE (Federación de Cines de España), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), NAECE (Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España) y PATE (Productores Audiovisuales).

También figuran PIAF/MAPA (Productoras Independientes Audiovisuales Federadas / Mesa Territorial de Productores Audiovisuales), PROA (Federación de Productoras Audiovisuales(, PROFILM (Asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional), PROXIMA CINE (Asociación de Distribuidores de Cine Independiente y de Autor en V.O.) y UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto).

En la carta, las entidades agradecen a Cultura el "esfuerzo realizado" para impulsar una nueva norma del sector, así como "por la disposición al diálogo y la atención prestada", al tiempo que expresa su voluntad de colaborar activamente en la consecución de un marco normativo sólido, estable y ampliamente respaldado por el conjunto de la industria.

En este sentido, consideran fundamental que su tramitación se desarrolle "desde el máximo consenso posible, garantizando la participación efectiva de todos los agentes implicados y permitiendo un análisis detallado de sus implicaciones económicas, culturales e industriales".

Por ello piden que se facilite información adicional sobre aquellas modificaciones, revisiones o aspectos del proyecto de ley que estén siendo objeto de negociación o análisis durante la actual tramitación parlamentaria, y que se valore la posibilidad de solicitar a la Comisión de Cultura del Congreso la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas hasta finales del próximo mes de septiembre.

"Entendemos que dicha ampliación temporal permitiría enriquecer el proceso de interlocución entre los distintos agentes del sector y las instituciones, favorecería un análisis más profundo de aquellos aspectos que todavía requieren clarificación y contribuiría a alcanzar una ley con el mayor grado posible de consenso y respaldo sectorial, llamada a sustituir a una norma que ha estado vigente durante casi dos décadas", aseguran las entidades.

En el comunicado, las trece asociaciones advierten de que "el tiempo se acaba" y por eso hacen pública esta petición para alcanzar una ley que cuente "con el mayor grado posible de consenso y respaldo sectorial".