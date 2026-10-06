La actriz Amaia Salamanca debuta como directora con 'Empatía', un cortometraje sobre móviles y salud mental adolescente

Amaia Salamanca junto a Manuela Velasco y Unax Hayden. - NO INSISTAS

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Amaia Salamanca ha debutado como directora y guionista con el cortometraje 'Empatía', protagonizado por Manuela Velasco ('Rec', 'Velvet') y Unax Hayden ('Las ciegas hormigas', '20.000 especies de abejas').

'Empatía' aborda los peligros a los que se enfrenta la salud mental de niños y adolescentes cuando viven la realidad a través de un móvil. Según ha informado la productora No Insistas este martes, la obra parte de un escenario cada vez más habitual y reflexiona sobre cómo el uso de estos dispositivos influye en la manera en que los menores viven, perciben y se relacionan con su entorno.

"Es importante que, como sociedad, estemos muy pendientes de la salud mental de nuestros adolescentes, ya que habitamos en un mundo en el que cada vez hay más desconexión entre la realidad del día a día y lo que sucede en las pantallas", ha afirmado la directora.

Salamanca ha expresado además que "demasiados adolescentes y niños viven a través de sus móviles, consumiendo los nuevos avances tecnológicos sin que nadie valore lo dañino que eso puede ser para ellos, creando adicciones y distorsión de la realidad".

Por su parte, la protagonista, Manuela Velasco, ha señalado que "hay que ayudar a los adolescentes a formarse un criterio en el uso de la tecnología y acompañarles para que entiendan los riesgos a los que se exponen con estos recursos digitales".