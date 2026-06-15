Aina Clotet aborda la huella del cáncer en 'Viva': "El miedo a morir y la dependencia emocional tienen mucho que ver"

La actriz protagoniza y dirige 'Viva' con la que ganó el premio relevación de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. - CARAMEL FILMS

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora Aina Clotet aborda en 'Viva', su debut en el largometraje, las secuelas físicas y emocionales que deja el cáncer y la relación entre el miedo a la muerte y las dependencias afectivas, dos temas que "aparentemente" son contrarios, pero que para ella "tienen mucha relación".

"Para mí estar viva es lidiar cada día con los miedos y pasiones, que es al final la dualidad que narra la cinta. 'Viva' toca dos temas que aparentemente eran contrarios, pero que sentía que tenían mucha relación, que es el miedo a la soledad y el miedo más profundo, que es el miedo a la muerte, y la conexión que creo que tiene con las dependencias que tenemos en la vida, y sobre todo quería hablar de las dependencias en el amor romántico", ha asegurado la cineasta --que también protagoniza la película-- en una entrevista concedida a Europa Press.

La actriz y directora ganó en la última edición del Festival de Cannes el premio revelación de la Semana de la Crítica. La película sigue a Nora, una científica que investiga cómo prolongar la vida de las células mientras trata de encontrar un equilibrio emocional en medio de una crisis personal, tras sufrir un cáncer de mama.

Aunque la enfermedad no fue el punto de partida del proyecto, Clotet desvela que se convirtió sin esperarlo en uno de los elementos centrales de la historia. "Queríamos contar la huella que deja esta enfermedad", explica Clotet, que para documentarse mantuvo encuentros con pacientes y especialistas en oncología.

La directora subraya que uno de los objetivos era visibilizar los cuerpos de mujeres que han pasado por una mastectomía. "Quería mostrar el cuerpo de una mujer que ha pasado por una mastectomía, pero también darle la oportunidad de ocupar un espacio de belleza y reapropiarse de su propio cuerpo", afirma.

Asimismo, destaca que la película aborda lo que denomina la "doble cicatriz" del cáncer: la física y la emocional. "Un cuerpo no normativo tiene todas las posibilidades de volver a vivir plenamente su deseo y su cuerpo", reivindica. A su vez, reflexiona sobre cómo una enfermedad grave puede provocar cambios profundos en la forma de entender la vida y las relaciones personales.

"Tengo a gente muy cercana y creo que los cánceres colocan a las personas en un lugar de recuestionarse su momento vital y hay mucha gente que se separa porque de repente se cuestionan dónde están y si las personas que las rodean son realmente las que quieren a su lado", señala.

Clotet define 'Viva' como uno de los proyectos más importantes de su trayectoria. "Ha sido un camino largo, pero súper enriquecedor, de resiliencia", afirma Clotet que explica que la protagonista vive una constante confrontación entre la razón y el deseo.

"La película habla mucho de la confrontación entre cabeza y cuerpo", apunta sobre un personaje que intenta controlar todos los aspectos de su vida mientras se enfrenta a una realidad que escapa a cualquier planificación.

La actriz reconoce que la transformación física para interpretar a Nora supuso uno de los mayores retos del rodaje y confiesa que cada jornada comenzaba con cerca de dos horas de preparación para colocar y maquillar una prótesis que reprodujera la mastectomía de su personaje.

"Quería hacerlo de la manera más respetuosa y realista posible y creo que lo hemos encontrado", afirma.

"LAS ENFERMEDADES NOS RECUERDAN QUE SOMOS MORTALES"

Durante la entrevista, Clotet también reflexiona sobre la manera en que la sociedad afronta el cáncer y otras enfermedades graves. A su juicio, estas situaciones obligan a las personas a enfrentarse a sus propios temores.

"Todos tenemos miedo. Las enfermedades y el cáncer nos recuerdan nuestra condición de mortales y la impermanencia. Nos sacuden y nos cuestionan", sostiene.

Por ello, considera necesario hablar con naturalidad sobre estas realidades y fomentar una mayor empatía hacia quienes las atraviesan. "Tenemos muchas posibilidades de que nos sucedan cosas que no podemos planear. Hablar de ello y tener clara esta condición impermanente nos puede acercar más a las personas y hacernos más empáticos y humanos", defiende.

En este sentido, reivindica la importancia de destinar la mayor cantidad de recursos posibles "a la ciencia, a la salud y los buenos vínculos". Respecto al papel de la fe en situaciones de vulnerabilidad, Clotet comprende que algunas personas se aferren a creencias o esperanzas cuando atraviesan una enfermedad grave. "Entiendo perfectamente que ante una situación así uno haga lo que sea y crea en lo que pueda. Me parece normal y lícito", afirma.

No obstante, subraya que, a su juicio, "la ciencia debe estar en primer lugar" porque es la herramienta que puede ofrecer una curación real.

TRAS CANNES, "SIEMPRE HAY MIEDO"

Tras el estreno de 'Viva' en Cannes, Clotet reconoce que ya piensa en futuros proyectos, aunque admite que el miedo sigue formando parte de su proceso creativo. "Siempre hay miedo. Como puedes ver en los proyectos que hago, es algo que me gusta explorar", señala en relación a su serie 'Esto no es Suecia' creadora y la protagonista de la serie 'Esto no es Suecia' donde exploraba los miedos que surgen durante la maternidad y la crianza de los hijos.

La directora recuerda que durante el desarrollo de la película convivió con la incertidumbre de enfrentarse por primera vez a un largometraje. "Muchas veces sentía que me iba a estampar", confiesa.Sin embargo, asegura que la experiencia le ha confirmado la importancia de centrarse en el proceso más que en los resultados.

"Cuando presenté la película en Cannes para mí era un sueño y estaba en lágrimas llorando por haber llegado, pero realmente lo que más feliz me hacía era mirar atrás y ver que el camino de haber hecho esta película había sido precioso y había tenido mucho sentido", concluye.