Alain Delon recibe la Palma de Oro honorífica de Cannes tras la polémica por sus opiniones sobre mujeres y política

Publicado 20/05/2019 16:51:34 CET

CANNES/MADRID, 20 May. (Reuters/EP) -

El actor francés Alain Delon ha recibido este domingo la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes por sus seis décadas de trayectoria tras las críticas a la organización del certamen por sus declaraciones sobre violencia machista o sobre las parejas del mismo sexo.

"De lo que estoy seguro es que, si estoy orgulloso de algo realmente, una sola cosa, es mi carrera", dijo Delon durante su intervención en esta gala, al tiempo que agregó: "Esta Palma de Oro me fue entregada por mi carrera, por nada más, y por eso estoy feliz, agradecido y satisfecho".

La imagen de Delon y sus papeles en destacadas producciones en los años 60 y 70 le convirtieron en un icono en Francia y fue recibido con una ovación por el público presente en la ceremonia especial organizada por el festival.

Sin embargo, la decisión de homenajear al actor de 83 años generó polémica, sobre todo fuera de Francia y, de hecho, más de 25.000 personas pidieron en Estados Unidos a través de Internet que no se entregara este galardón.

Delon, que recibió el galardón de manos de su hija Anouchka Delon, protagonizó películas como 'El gatopardo', de Luchino Visconti, que logró el principal premio en Cannes en 1963.

A lo largo de los años ha generado controversia al declarar, por ejemplo, que es amigo del político ultraderechista Jean-Marie Le Pen o al admitir que abofeteó a mujeres, aunque posteriormente señaló que algunos de sus comentarios han sido "distorsionados".

"No estoy contra el matrimonio homosexual, no me importa: la gente debería hacer lo que quiera. Pero estoy contra la adopción por dos personas del mismo sexo", afirmó el actor.

"¿Dije que abofeteé a una mujer? Sí. Y debería haber añadido que he recibido más guantazos de los que he dado. Nunca acosé a una mujer en mi vida. Sin embargo, ellas me acosaron mucho", ha señalado también el intérprete francés, quien ha apuntado asimismo que aunque es de derechas no apoya la extrema derecha.