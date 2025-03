Albert Serra estrena en cines 'Tardes de soledad': "Sería bueno tener la opinión de Urtasun sobre el documental"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Albert Serra estrena este viernes, 7 de marzo, el documental 'Tardes de soledad', producción que sigue al torero Roca Rey y que le ha permitido ganar la Concha de Oro en San Sebastián y el Premio Nacional de Tauromaquia 2024, y ha asegurado que "sería bueno tener la opinión de Urtasun", ya que desconoce si el ministro la ha visto.

"Alguien me dijo que sí que la vio, no sé si fue él (Urtasun), pero recuerdo que también me dijeron que no. Entonces no lo sé. Todo ha quedado en una nebulosa, pero sería bueno tener su opinión. Supongo que tendrá oportunidad ahora de ir al estreno", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Serra recogió el pasado lunes el Premio Nacional de Tauromaquia 2024, entregado por el Senado, nueve comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, y reconoce que le hizo "ilusión" recibir este galardón, pese a que se define como una persona "que no es de premios". "Si al final esta producción ha hecho bien a los protagonistas de la película estoy contento porque los toreros fueron muy generosos conmigo. Por lo menos les he podido dar algo a cambio", asegura.

Su documental está protagonizado por el torero peruano Roca Rey, a quien siguió durante algunas de sus corridas en Las Ventas (Madrid) o en La Maestranza (Sevilla). "Él otro día estuve con él y me dio la sensación de que no había visto el documental", desvela.

El realizador considera que su cinta no va a gustar a los antitaurinos, ya que si les gustase "dejarían de ser antitaurinos", y señala que se centrarán en el lado sangriento de la tauromaquia. "La tauromaquia son muchas cosas más conjugadas y enganchadas con el lado sangriento y sacrificial, que son aspectos en los que se centrarán. Pero yo no quería esquivar esto porque me parecía importantísimo", destaca.

En este sentido, explica que si ha puesto varias muertes en el documental no es porque sea un perverso o un sádico. "Se debe a que creo que hay algo de emocionante, de profundo e incluso diría que tiene algo de poético en cómo la vida abandona al ser vivo", detalla.

Albert Serra recalca que 'Tardes de soledad' da una imagen "bastante" positiva de la tauromaquia. "Creo que describe con toda su complejidad el hecho y simbólicamente me han dado un Premio Nacional de Tauromaquia, por lo que deben pensar que da una imagen más positiva que negativa", argumenta.

En relación con la acogida que ha tenido el proyecto en festivales internacional, el cineasta asegura que no ha existido "ningún tipo de reticencia" y ha sido analizado como un documento "antropológico". "Suelen quedar un poco asombrados, aunque les advierto que están viendo la élite", ha confesado.

CULTURA DE LA CANCELACIÓN

Albert Serra vivió el pasado mes de septiembre al intento de PACMA de retirar 'Tardes de soledad' del Festival de Cine de San Sebastián. Una petición que definió de "infantil, patética y una exageración ridícula" en una entrevista con Europa Press.

Preguntado acerca de la cancelación que ha vivido la actriz Karla Sofía Gascón, señala que no le parece bien lo que ha vivido, aunque asegura que no está de acuerdo en lo que ella expresó en sus redes sociales. "No me parece bien anular la interpretación de una persona por unas opiniones personales, aunque sean estúpidas, ridículas, malsonante e incluso zafias", apostilla.

"Es más fácil vivir olvidándote de las cosas y con el perdón que cancelando. El mundo sería invivible. Todos hacemos y cometemos errores. Esto de ir sacando de la circulación a la gente me parece muy empobrecedor. Cuanta más gente haya en el mundo de las artes, mejor. Así habrá más debate y más intercambio", ha expresado.

Por último, asegura que es un "visionario" porque su siguiente proyecto es una comedia que explora el conflicto económico entre Rusia y EEUU. "Lo escribí hace dos años y es una película atemporal. No va a perder actualidad. ¿Sabes aquello de que la realidad supera a la ficción? Yo digo que sí, pero a los creadores malos. A los buenos no los supera", concluye.