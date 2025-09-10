Alejandro Amenábar denuncia sin ambages la situación en Gaza: "Es lo más cruel y aberrante que he visto jamás" - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Alejandro Amenábar, que este viernes 12 de septiembre estrena su nueva película 'El cautivo', ha denunciado la situación en Gaza que ha calificado como "lo más cruel y aberrante" que ha experimentado en su vida, destacando la gravedad de la crisis humanitaria en la región.

En una entrevista concedida a Europa Press, Amenábar ha manifestado su profunda preocupación por la situación de cientos de miles de personas en la franja, denunciando que "un Gobierno que está dispuesto a matar a toda una población de hambre" representa para él un escenario de extrema crueldad, independientemente del "terrorismo de Hamas que, por supuesto, es injustificable".

Interrogado por el documento que han firmado más de 4.000 profesionales del cine comprometiéndose a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes "implicadas en el genocidio y el 'apartheid' contra el pueblo palestino" y que han suscrito, entre otros, los españoles Javier Bardem, Elena Anaya, Luis Tosar, Emma Suarez, Ana Belén o Carlos Bardem, el cineasta ha admitido que ni siquiera "había oído hablar del documento".

El ganador del Oscar por 'Mar adentro' ha evitado pronunciarse sobre este manifiesto afirmando ser "poco amigo de los documentos o las declaraciones" de este tipo. "Me gusta expresarme y creo que la mejor forma de expresarme es con mis películas. No me gusta estar dando la matraca con mis ideas", ha afirmado.

En todo caso, Amenábar ha querido subrayar que la situación en Gaza "no se le escapa a nadie", mostrando especial impacto emocional al referirse a "niños desnutridos" y "bebés famélicos" que ve en las pantallas, lo que le "produce pavor". "Creo que hay que denunciarlo", sentencia.

Con guión del propio Amenábar, y protagonizada por Julio Peña dando vida al joven Miguel de Cervantes, 'El cautivo' recrea los cinco años que el autor de 'El Quijote' asó preso en Argel. Un periodo esencial para entender "a la persona y al artista", y durante el que Cervantes "se forja como ser humano y como contador de historias" y en el que Amenábar explora la hipótesis de su posible homosexualidad a través de la compleja relación que el reo establece con su captor, Hasan el Bajá, el señor de Argel al que da vida el interprete italiano Alessandro Borghi.

Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga o Roberto Álamo completan el reparto de 'El cautivo' que llega a los cines este viernes 12 de septiembre.