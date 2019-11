Almodóvar consigue cuatro nominaciones en los Premios de Cine Europeo con 'Dolor y gloria'

Publicado 09/11/2019 14:24:24 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, ha conseguido cuatro nominaciones en los Premios de Cine Europeo (European Film Awards), que se entregarán durante la ceremonia de premios que tendrá lugar el 7 de diciembre en Berlín, tal y como han anunciado la European Film Academy y EFA Productions este sábado durante Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La cinta de Almodóvar opta a los galardones en las categorías de Mejor película, director, guión y actor (Antonio Banderas) que ahora votarán los más de 3.600 miembros de EFA.

Las nominaciones de 'Dolor y gloria' se suman a las ya anunciadas de otras tres cintas españolas: la película de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' y los cortometrajes 'Suc de Sindria' y 'The Christmas Gift'.

En el apartado de Mejor película, además de 'Dolor y gloria', competirán también 'El oficial y la espía', de Roman Polanski; 'Los miserables', de Ladj Ly; 'System crasher', de Nora Fingschdeidt; 'La favorita', de Yorgos Lanthimos; y 'El traidor', de Marco Bellocchio.

En el apartado de Mejor director se encuentran, además de Almodóvar, Marco Bellocchio ('El traidor'), Yorgos Lanthimos ('La favorita'), Roman Polanski ('El oficial y el espía) y Céline Sciamma ('Retrato de una mujer en llamas').

MEJOR ACTOR Y ACTRIZ

En los apartados interpretativos, a Mejor actriz europea aspiran Olivia Colman ('La favorita'); Trine Dyrholm ('Queens of hearts'); Némie Merlant y Adèle Haenel ('Retrato de una mujer en llamas'); Viktoria Miroshnickenko ('Beanpole'); y Helena Zengel ('System crasher').

Por su parte, al premio al Mejor actor europeo aspiran, además de Antonio Banderas, Jean Dujardin ('El oficial y el espía'); Pierfrancesco Favino ('El traidor'); Levan Gelbakhiani ('And then we danced'); Alexander Scheer ('Gundermann'); e Ingvar E. Sigurosson ('White, white day').

Asimismo, a Mejor guion aspiran, además de Almodóvar, Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella y Francesco Piccolo ('El traidor'); Robert Harris y Roman Polanski ('El oficial y el espia'); Ladj Ly, Giordano Gederlini y Alexis Manenti ('Los miserables'); y Céline Sciamma ('Retrato de una mujer en llamas').

Por último, las cintas que aspiran al premio a Mejor documental son: 'For Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts; 'Honeyland', de Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska; 'Putins's witnesses, de Vitaly Mansky; 'Selfie', de Agostino Ferrente; y 'The disappearance of my mother', de Beniamino Barrese.