Álvaro Postigo (FECE), sentencia el programa Cine Sénior de Cultura: "Todos sabemos que morirá después de Navidad"

Archivo - El presidente de FECE, Álvaro Postigo - GABARDINO - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Cines de España, Álvaro Postigo, ha augurado el fin del programa Cine Sénior del Ministerio de Cultura por las "limitaciones" presupuestarias, pese a que reconoce que los exhibidores están contentos, pero subraya que "tiene carencias y sombras".

"El Cine Sénior funciona bien de aquella manera porque podríamos hablar de las limitaciones que tiene presupuestarias. Todos sabemos que morirá después de Navidad, aunque se quiera que cubra el año, no va a pasar. Con la datación que tiene el programa en la actualidad no se van a cumplir los doce meses", ha afirmado durante un encuentro en el Congreso convocado por el Partido Popular.

En cualquier caso, Postigo reconoce que el programa es bueno y que tanto exhibidores como distribuidores están contentos, pero pide corregir sus "sombras y carencias". "Está siendo muy bien percibido por el público que se encuentra muy confortable yendo los martes al cine", ha indicado.

El programa 'Cine Sénior' comenzó en 2023 cuando Miquel Iceta estaba aún al frente de la cartera de Cultura y se han celebrado tres ediciones, las dos últimas con Ernets Urtasun al frente. A través de este programa se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años durante el periodo 2025-2026. De esta fomra pueden acceder a salas de exhibición por dos euros un día a la semana durante todo el año.

Según el Ministerio de Cultura, el programa llevó en su segunda edición a 1,6 millones de espectadores sénior a las salas de cine en todo el territorio nacional, lo que supone el 33,4% del total de entradas vendidas. Según datos de FECE, en la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine 766.034 espectadores más que en la edición de 2023, lo que supone un incremento del 82%.

La reunión organizada en la Cámara Baja se ha celebrado en el marco de la jornada 'Espacio Cultura', convocada por el PP por la "dejación" del Gobierno, y ha reunido a representantes del sector, como el director de cine y responsable de Cineteca Matadero (Madrid), Luis Parés, el productor independiente Constantino Frade, la presidenta de FEDICINE, Estela Artacho, la presidenta de la Red Española de Clústeres Audiovisuales, Adriana Oliveros; y el presidente de PROFILM, Fernando Victoria de Lecea.

La representación del PP ha estado encabezada por los portavoces de Cultura en la Cámara Baja y en el Senado, Sol Cruz-Guzmán, y María José Ortega, respectivamente.

Durante el encuentro, Postigo también ha advertido de que las salas de cine de España "están muy mal" y ha afirmado que si el sector no estuviera asistido por grupos extranjeros "se cerrarían muchas salas".

"No hay sector que aguante una caída permanente del 25 por ciento del negocio. Los años 2020, 2021 y 2022 fue un desastre por la pandemia, pero en 2023, 2024 y 2025 la caída es del 25 por ciento. Encima con la luz subiendo, los alquileres subiendo y con lo dañino que ha sido los IPC que hemos tenido en una época en la que nuestro negocio estaba muerto", ha denunciado.

El representante de FECE ha apostado por una "homogeneización terrorial" y por los incentivos fiscales, una medida que como ha comentado ha sido bien acogida por los exhibidores que "están dispuestos a invertir en la mejora de las salas".

LEY DEL CINE

Respecto a la Ley del Cine, bloqueda en el Congreso, Postigo considera que la norma propuesta redunda en "temas recurrentes" y no regula la ventana de exhibición, al tiempo que ha rechazado el "empeño" por la cuota de pantalla.

"Es un empeño que está obsoleto, pero creemos en la diversidad. Si desde el Estado lo que se quiere es promocionar esa diversidad y proteger a las producciones españolas, lo entendemos porque también nos protege a nosotros que haya diversidad. Pero no nos conviene estar en manos de una sola cinematografía de origen", ha agregado.

Por su parte, Adriana Oliveros ha señalado que la norma debe entender que el cine "es mucho más que rodar", por lo que ha rechazado legislar "por cajas". "No necesitamos una ley sectorial pequeñita sino un mapa de carreteras que traslade a la sociedad que es una política de Estado", ha exigido.

También ha participado en la reunión el director del Saraqusta Film Festival (Zaragoza), José Ángel Delgado Frías, que ha pedido en primer lugar que no haya desigualdades territoriales en la ley del cine y mejorar el "equilibrio autonómico". "La nueva norma debería contemplar que las comunidades fuertes van a tener una serie de puntos a su favor, por lo que se debe intentar el equilibrio autonómico. Muchas de las ayudas se puntúan por apoyos de televisiones, instituciones de comunidad autónoma, provincial o ayuntamiento y de los festivales de cine", ha comentado.

DISCRIMINACIÓN POSITIVA: NO "PASARSE DE FRENADA"

Además, sobre las cuestiones de género para acceder a ayudas, Delgado ha pedido que "no se pase de frenada" el asunto a favor de la discriminación positiva y se "dé una vuelta" al tema.

Por su parte, Estela Artacho ha pedido que la Ley del Cine mantenga las calificaciones de las películas para que haya "autorregulación" e incluya un incentivo global nacional como el del País Vasco. "Sería lo ideal para que no hubiera diferencias territoriales al alza", ha compartido. Asimismo, ha pedido más políticas de incentivos para las salas de cine.

Por otro lado, Luis Parés ha criticado que la Memoria Democrática se trata como "si estuviese privatizada" porque Filmoteca y TVE --"grandes depositarios de la memoria audiovisual española, según el cineasta-- tienen un coste por minuto "inasumible". "Si tú quieres hacer un documental sobre la muerte de Franco te cuesta 3.000 euros el minuto. TVE y Filmoteca son dos entes que no deberían tener esos precios tan prohibitivos", ha exigido.

En esta línea, ha afirmado que el caso de la Filmoteca "aún más pernicioso" porque pertenece al ICCA, que es quien da las ayudas a las producciones. "Si en una película aparecen imágenes de archivo, tú tienes que pagar a Filmoteca, que pertenece al ICAA, que es quien presta el dinero que luego va a volver a ellos. Es muy raro --ha afeado--. No podemos mercadear desde el propio Estado con nuestra propia memoria".

CINE ESCUELA

En el caso del programa Cine Escuela, impulsado por el ministro Urtasun a inspirado por el cineasta Pablo Berger, tanto Artacho como Postigo lo han defendido porque conecta con los "espectadores del futuro". La presidenta de FEDICINE ha pedido incluir un área en el que los jóvenes entiendan el valor de la propiedad intelectual y así evitar el pirateo de cines y series.

Postigo ha coincidido con Artacho al pedir que se les enseñe a los jóvenes algo más que "el mero contenido". "Estaría bien que se abordase temas de producción porque eso les encanta y también la liturgia de ir al cine, el respeto por los demás y la apertura de debate y nuevas ideas", ha sugerido.

Por último, Fernando Victoria de Lecea ha exigido la creación de un Consejo Estatal del Audiovisual que aglutine "absolutamente" todo, desde producción, exhibición, incentivos o promoción del territorio. "El ICAA solo se ocupa de las producciones de cine y de algunas ayudas", ha remarcado.