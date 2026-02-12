1051330.1.260.149.20260212131348 Ana Jara presenta 'Como cabras' y defiende "regular las redes sociales": "A los menores de 16 deberían restringírselas" - EUROPA PRESS

Este viernes 13 de febrero llega a los cines 'Como cabras', película de animación en la que "una cabra que mide menos de lo que debería según la sociedad" intenta hacerse un hueco en un deporte dominado por animales mucho más grandes. En la versión del filme doblada al castellano, los actores Álex González y Ana Jara, junto a los creadores de contenido Misho Amoli, Hermoti y Laura Pastor, prestan sus voces a una historia que aborda el impacto de las redes sociales en la confianza y la salud mental de sus protagonistas.

"Hay que regular las redes sociales, que debería haber una restricción. A menores de 16 años debería restringírselas de alguna forma", señala Jara en una entrevista concedida a Europa Press sobre la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a esa franja de edad. La intérprete, que da voz a Olivia, una avestruz marcada por los comentarios que recibe en internet, sostiene que "los adolescentes de ahora están en una generación muy complicada porque tienen muchos estímulos y mucho con quien compararse".

La actriz, que saltó a la fama con 20 años al encarnar a Jimena en 'Soy Luna', contrasta esa situación con su propia adolescencia y explica que "yo me comparaba con la chica que saliera en la revista Súper Pop una vez a la semana, pero no había un estímulo constante". Considera que ahora sí existe, algo que "me parece muy peligroso". "Me gustaría apartarlos un poco de las redes sociales, sobre todo por el mal que hace no utilizarlas de una manera responsable", asegura Jara.

Misho, creador de contenido que en 'Como cabras' da voz a Modo, un imprevisible dragón de Komodo, se distancia de las medidas basadas en el veto y defiende que la solución debe pasar por la formación. "Yo no soy de prohibir nada, en la libertad está la clave. Creo que hay que enseñar un buen uso, eso sí que es súper importante, pero prohibiendo no se consigue nada nunca", afirma al observar que "muchas veces cuando nos prohíben algo más lo queremos". Por ello, insiste en que "hay que educar para que la gente tenga las herramientas para usar bien las redes".

"Entiendo de alguna manera que se intente restringir cierto uso a menores porque está haciendo muchos estragos", indica Hermoti, actor de doblaje y creador de contenido que interpreta a Rusty, el murciélago comentarista. Hermoti asume que "nadie tiene la solución perfecta para arreglar las penurias que pueden tener a nivel mental los menores por las redes sociales", pero que "la peli conciencia" sobre ello.

LA IA EN EL CINE Y EL DOBLAJE

El reparto de 'Como cabras' también expresa su descontento con el auge de la inteligencia artificial aplicada a la voz y al sonido. "La IA no debe ayudarnos a quitar trabajo en sectores en los que hay gente muy formada. Nunca voy a estar a favor de algo que quita puestos de trabajo", denuncia Jara.

Por su parte, Laura Pastor, actriz de doblaje y creadora de contenido que interpreta a Hannah, defiende que "una inteligencia artificial no me transmite emociones y ves cosas que no son orgánicas". Pastor avisa de que "si seguimos con esto nos cargamos todo" y reivindica que "nuestra personalidad nos hace únicos a cada uno".

Hermoti amplía esa preocupación más allá de "lo creativo y lo artístico" llevándola al terreno legal. "La IA generativa coge trabajos de otras personas que tienen autoría. Eso no está regulado y se pierden derechos ahí", explica el actor, que tras estas reservas sobre la inteligencia artificial desplaza el foco a otro debate dentro del doblaje: el del "complicado equilibrio" entre el actor de doblaje profesional y el fichaje de figuras con notoriedad pública.

"Al final las grandes distribuidoras tienen reglas y directrices de internacional por el que tienen que poner a gente que dé visibilidad, pero históricamente el doblaje siempre ha sido una profesión anónima y eso choca directamente con la exposición", apunta Hermoti, que señala que "lo importante es no solo buscar un rostro conocido, sino uno que tenga la capacidad de comunicar, de transmitir y que se deje enseñar".